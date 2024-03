La giornalista Chiara Giannini presenta il suo ultimo libro “Aveva ragione Oriana”

L'evento è in programma sabato 6 aprile alle 17 al Dollino di piazza Grande. Tra i relatori la stessa autrice Chiara Giannini, Andrea Romiti, il fotografo e reporter di guerra Daniel Papagni, Guido Guastalla e Fabio Filomeni (presidente del comitato il mondo al contrario di Vannacci). La prefazione del libro è a cura di Magdi Cristiano Allam

La giornalista e reporter di guerra Chiara Giannini presenta il suo nuovo libro, uscito mercoledì 27 marzo, dal titolo “Aveva ragione Oriana. Perché l’immigrazione illegale è un pericolo per l’Italia” (Giubilei Regnani editore, pagine 174, euro 17).

La sinossi del libro – In poco più di un ventennio sono arrivati sulle coste italiane oltre 1 milione e mezzo di migranti, molti dei quali non sono riusciti a integrarsi, trovare lavoro, adeguarsi alle leggi e ai costumi italiani. Le cronache sono piene di episodi che vedono gli immigrati al centro di atti criminali. Ecco, allora, che la presenza dei clandestini è diventata un problema di sicurezza nazionale. Oriana Fallaci aveva predetto tutto questo e aveva ragione. Il rischio terrorismo, il pericolo della radicalizzazione in carcere, il perché partono. Chiara Giannini in questo libro vi racconta il più grande esodo di questo secolo, che ha vissuto andando nei luoghi di partenza e arrivo. Con una domanda finale: ma l’Europa si sta impegnando davvero per porre fine all’invasione?Un libro irriverente, che dopo il successo di “Io sono Matteo Salvini”, libro intervista al leader della Lega, offre al pubblico un’altra opera della scrittrice e giornalista, che nel suo testo parla, tra le altre cose, del processo Open Arms, in cui è imputato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “È il diktat imposto dalla sinistra – scrive l’autrice -, che pur di vincere le elezioni fa guerra scorretta e manda un ministro a processo anche se ha ragione”.

Non mancano capitoli in cui la Giannini sfata i luoghi comuni creati da una certa parte politica. “Il razzismo sta a sinistra – è scritto nel titolo del capitolo 10-. Sapete perché mi lancio in questa affermazione nonostante sappia già che scatenerà una bufera – dice – ? Perché il razzismo non è quello degli italiani che si oppongono all’invasione di immigrati clandestini. È quello sudicio, peloso, maleodorante di chi dice di avere il cuore pulito e di voler salvare vite e poi invita quelle stesse vite a lanciarsi in traversate improbabili in mezzo al Mediterraneo, anziché tentare di salvarle con la creazione di canali di immigrazione legali, sicuri e controllati”.

Nel libro l’autrice parla dei rischi derivanti dall’immigrazione illegale, come quello legato al terrorismo islamico. “Attenzione, però – avverte – a non generalizzare, perché Islam non vuol dire solo terrorismo. È il terrorismo radicale, quello jihadista, a costituire un problema”.

Dà quindi una visione di insieme allargando gli orizzonti e trovando punti in comune tra personaggi agli antipodi: Enrico Berlinguer e Benito Mussolini: “Entrambi nei loro discorsi si aprivano ad altri Paesi”. Berlinguer, addirittura, precursore del Piano Mattei del governo Meloni.

Un libro in cui si analizzano dati, aspetti geopolitici e si forniscono soluzioni. Con una conclusione anticipata dal titolo: sulle migrazioni Oriana Fallaci aveva ragione.

Chi è Chiara Giannini – Chiara Giannini, toscana di nascita e romana di adozione, classe 1974, è giornalista, scrittrice e inviata di guerra. Ha scritto per i principali quotidiani italiani, tra cui Il Giornale, Libero, Il Tempo, periodici quali Oggi e Il Settimanale e lavorato per alcune tv nazionali.

Esperta di esteri, difesa, geopolitica, terrorismo e migrazioni, conta reportage da Afghanistan, dove è stata 14 volte subendo due attentati, Iraq, Kosovo, Libano, Ucraina, Tunisia, Libia e molti altri Paesi toccati da guerre e crisi internazionali. Prima di “Aveva ragione Oriana”, ha scritto “Come la sabbia di Herat” (Altaforte, 2018), “Io sono Matteo Salvini” (Altaforte, 2019) e “Inferno a Kabul” (Giubilei Regnani, 2021).

