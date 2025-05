La Grande Lirica alla Bottega del Caffè

La Bottega del Caffè apre le sue porte per un Galà Lirico domenica 18 maggio alle 17,30, con ingresso a libera offerta

Appuntamento domenica 18 maggio alle 17,30 alla Bottega del Caffè. Per quattrocento anni l’Opera Lirica ha rappresentato lo spettacolo più coinvolgente di buona parte del mondo intero. Per rappresentare al meglio questi grandi momenti artistici, si sono inventati i Teatri che nel tempo sono diventati sempre più grandi e sempre più forniti di macchinari scenici all’avanguardia. in ogni città, paese e borgo si edificavano Teatri dimensionati sulla popolazione, per le strade si sentivano cantare arie da opere liriche e tutti i ceti sociali trovavano il modo di accedere al teatro per godere delle novità musicali.

Esisteva una folta schiera di musicisti specializzati nel produrre opere liriche, e bisogna dire che da subito gli operisti italiani si sono ritagliati la porzione più grande di produzione e successo. Dagli inizi del seicento con Monteverdi, Peri, nel settecento con Vivaldi, Cimarosa, Paisiello, nell’ottocento con Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante, Verdi, fino agli anni 30 del 900, con Mascagni, Puccini, Zandonai, Giordano, gli operisti italiani sono stati ricercati ed acclamati in tutta Europa e nelle Americhe, tra di loro però, in modo particolare si sono distinti Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Il primo ha saputo raccontare le sofferenze dei popoli oppressi, ha aiutato la coscienza di Patria a svilupparsi negli italiani ed è stato considerato un vero Vate dal nostro Risorgimento, capace come pochi di esaltare con la sua musica intere platee, donandoci indimenticabili concertati, veri capolavori di intreccio musicale, l’altro ha saputo come pochi cantare lo struggimento dell’amore carnale, delineando splendide figure femminili, fossero esse principesse o popolane, sartine o eroine. A questi due immensi autori la Bottega del Caffè apre le sue porte per un Galà Lirico domenica 18 maggio alle 17,30, con ingresso a libera offerta per ascoltare il Soprano Francesca Scarfi, il Tenore Sergio Dragone ed il Basso Paolo Morelli, accompagnati al pianoforte da Giorgio Maroni, mentre la guida alla serata sarà affidata alle parole di Laura Moretti. Chi interverrà potrà ascoltare di Giuseppe Verdi “Qual Voluttà trascorrere” da I Lombardi alla Prima Crociata, il Finale dell’opera Ernani, la grande aria di Filippo II “Ella giammai m’amò” dal Don Carlo ed il finale da La Forza del Destino, mentre di Giacomo Puccini potrà ascoltare da Tosca il duetto “Mario…Mario!”, “Vissi d’arte” e “Lucean le stelle”.

La cittadinanza è invitata

