La Grande Lirica alla Bottega del Caffè

La Corale Pietro Mascagni, in accordo con l’ALC-APS e con il patrocinio del CESVOT, ha organizzato un concerto lirico che avrà luogo domenica 21 aprile alle 18 alla Bottega del Caffè

Livorno nel passato è stata una città che vantava ben 7 teatri funzionanti, anche se non tutti contemporaneamente, lo spettacolo lirico dal vivo era ambito in questa città che si andava affacciando al ‘900, poi vicende alterne, fallimenti di impresari, penuria di investimenti e per ultima la seconda guerra mondiale hanno cancellato 6 teatri e lasciato il solo Teatro Goldoni a tenere alto il vessillo lirico in città. Accanto al Teatro Goldoni, unico delegato ufficialmente a questo compito, sono sempre esistiti Cori, Bande Musicali e Associazioni che si dedicavano a divulgare e mantenere viva la memoria delle grandi pagine della Lirica, con concerti e rassegne. Tra queste varie organizzazioni una delle più accreditate è sicuramente la Corale “Pietro Mascagni” che vanta ben 146 anni di attività instancabile al servizio della Lirica. A tutt’oggi, nonostante le difficoltà sempre maggiori per reperire finanziamenti per proseguire l’attività, tenta di svolgere al meglio le sue missioni : divulgare pagine immortali della Musica Lirica e aiutare le nuove generazioni di cantanti a farsi conoscere dal pubblico per intraprendere questa difficile strada. Proprio per unire insieme queste due scelte di vita, la Corale, in accordo con l’ALC-APS, padrona di casa e il Patrocinio del CESVOT, ha organizzato un concerto lirico che avrà luogo domenica 21 aprile alle 18,00 alla Bottega del Caffè. Durante questo concerto saranno proposte grandi arie e bellissimi concertati da opere liriche di Donizetti, Verdi e Puccini. La principale solista sarà appunto una giovane Soprano che nella Musica Lirica ha investito il suo futuro, si tratta di Francesca Scarfi, Livornese ed attiva da qualche anno non solo in città, ma anche a livello nazionale ed estero. Altro solista sarà il collaudatissimo Basso Paolo Morelli, i due citati artisti saranno aiutati dal Baritono Luigi Luisi, dirigerà il concerto la Professoressa Patrizia Fraschi ed al piano siederà il Maestro Giorgio Maroni, una agguerrita Corale “Pietro Mascagni” sarà interprete e cornice di una fitta schiera di pagine musicali indimenticabili. Aprirà il concerto una dolce Barcarola dal “Don Sebastiano” di Gaetano Donizetti e sempre di Donizetti seguirà, da Lucia di Lammermoor “Deh cessate quel contento” per Basso e Coro, a seguire il grande concertato da Attila di Giuseppe Verdi, il momento supremo in cui l’invasore Attila è fermato dal Papa Leone Magno. Subito dopo tutti i cantanti saranno impegnati in una delle più suggestive pagine del Macbeth di Giuseppe Verdi “Sangue a me…” in cui il sanguinario e demoniaco duo, Macbeth e la sua Lady, vogliono interrogare le streghe per conoscere il loro futuro. Il Soprano Francesca Scarfi proporrà poi il tenero e dolente “Addio del passato” da Traviata di Verdi, seguito dal mai di troppo “Va pensiero” da Nabucco per coro solo. A questo punto il coro lascerà da sola il Soprano ad aprire la terza parte del concerto, quella riservata a Giacomo Puccini nel centenario dalla morte con due arie, “D’onde lieta ne uscì” da La Boheme e “Vissi d’Arte” da Tosca. Il concerto si chiuderà sul duetto e preghiera con coro, posto alla fine del primo atto di Tosca “Or tutto è chiaro” con il Soprano ed il Basso ed il terribile “Te Deum” a cui, oltre il Basso ed il Baritono, parteciperà tutto il coro, nel frattempo rientrato. Un programma denso di splendidi brani che raramente vengono eseguiti in concerto perché di difficile esecuzione, ma che quanti interessati potranno godere, recandosi alla Bottega del Caffè, lo ripetiamo, domenica 21 aprile alle ore 18,00. L’ingresso sarà a offerta libera, per pagare le non piccole spese di mantenimento del locale. La cittadinanza è invitata.

