La grande mostra di Ivo Lombardi ai Granai di Villa Mimbelli

“Summa. Stati d’animo” è il titolo dell’esposizione antologica dedicata all’artista livornese Ivo Lombardi in programma al Museo Fattori – Granai Villa Mimbelli di Livorno dal 6 luglio (vernissage alle ore 18.00) al 18 agosto

“Summa. Stati d’animo” è il titolo dell’esposizione antologica dedicata all’artista livornese Ivo Lombardi in programma al Museo Fattori – Granai Villa Mimbelli di Livorno dal 6 luglio (vernissage alle ore 18.00) al 18 agosto. La mostra – organizzata dal Comune di Livorno con il contributo di Fondazione d’arte Trossi Uberti (Livorno), Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e presentata dal testo critico di Giancarlo Bertoncini – è il racconto del percorso artistico di Lombardi dagli esordi, nel 1963, sino ai giorni d’oggi. Nelle sale del primo piano dei Granai, infatti, circa un centinaio di opere tra installazioni, dipinti, libri d’artista, disegni, incisioni, grafiche d’autore e sculture ripercorreranno la ricerca di Lombardi, da sempre impegnato con la sua arte a indagare tematiche come l’ambiente, la memoria, i conflitti, la poesia. Il visitatore potrà così scoprire le prime opere anni ’60 dedicate al mutare delle città, quelle anni ’70 in cui è forte il tema dell’industrializzazione, i lavori in cui è protagonista la materia e le forme come Affioramenti e Terre di Cuoio del decennio 1986- 1996. Per poi arrivare a opere cruciali come Osservando il pianeta (1998) o A futura memoria (1999), passando attraverso il ciclo dei Libri d’artista e quello sulle Metamorfosi del linguaggio, entrambi iniziati negli anni 2000. Presenti, tra gli altri, anche i Giochi di Guerra del 1999 (recentemente rivisitati) e i lavori dedicati alle Emigrazioni, iniziati nel 2006. Non mancheranno, infine, opere più recenti realizzate durante la pandemia Covid-19, in cui viene rappresentato un Tempo sospeso, con numerose opere in grande formato e Libri d’artista sullo stesso tema.

Il percorso della mostra sarà poi costellato da installazioni site specific come La caduta dell’angelo ribelle, I libri luminosi (2019) e, infine, una grande installazione sul mondo delle api e sul ruolo che giocano nel nostro pianeta; un lavoro scenografico in cui emerge fortemente l’impegno ambientalista che da sempre contraddistingue la poetica di Lombardi.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 18 agosto 2024 in orario di apertura del museo: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

In mostra sarà disponibile il catalogo con un’ampia galleria di immagini e una dettagliata

antologia critica.

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA

Ivo Lombardi è nato nel 1936 a Livorno, città in cui vive e lavora. Dagli anni ‘90 partecipa attivamente a esposizioni in Italia e in Europa. All’inizio degli anni duemila realizza un cospicuo numero di libri d’artista in collaborazione con amici, scrittori e poeti tra cui Luciano Della Mea, Simonetta Melani, Roberto Veracini, Dino Carlesi, Mario Luzi, Silvano Granchi, Luciano Fusi, Giuliano Scabia, Valerio Vallini. Ideatore e curatore di molti eventi artistici insieme a poeti e animatori culturali, ha inoltre eseguito murales a Santa Croce sull’Arno, Livorno, Pontedera, Navacchio, Treuchtlingen (Germania), La Gaude e Mende (Francia), Amadora (Portogallo)…

SCHEDA TECNICA DELL’EVENTO

Titolo: Summa. Stati d’animo. millenovecentosessantre-duemilaventiquattro

Artista: Ivo Lombardi

Dove: Granai di Villa Mimbelli (Museo Fattori), via San Jacopo in Acquaviva, 65

Quando: dal 6 luglio al 18 agosto

Organizzazione: Comune di Livorno (Assessorato alla Cultura)

Con il contributo di: Fondazione d’arte Trossi Uberti (Livorno), Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Sponsor: Pelosi Serafino & C., Guamo (Lu)

Apertura: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ingresso: gratuito

Catalogo: presente in mostra,Editore Pacini (Pisa) con la presentazione del prof. Giancarlo Bertoncini e una ricca antologia critica.

Info: Tel.0586–808001/824607; Mail [email protected]

Riproduzione riservata ©