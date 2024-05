La letteratura incontra la musica a Villa Lloyd

La letteratura incontra la musica a Villa Lloyd venerdì 10 maggio alle 18,30 Giangi “Il batterista – Vita di una testa di pazzo” Presentazione /concerto Jazz.

Questo libro è l’ultima creatura di Renzo Pacini, uno dei più prolifico scrittori del panorama letterario livornese, il settimo per la precisione e verrà presentato a Villa Lloyd il prosdimo venerdì in accoppiata con una strabiliante esibizione musicale di Giangi Debolini e il suo quartetto jazz.

Giangi è stato un mito per tutti i batteristi livornesi. Scrivere un libro su di lui pareva un’idea quasi scontata. Da un incontro casuale fra Giangi Debolini e Renzo Pacini, nasce questo romanzo che, attraverso la mirabolante vita di Giangi il Batterista, racconta un’intera epoca musicale che ha visto la nascita e il florido sviluppo di tutto l’underground musicale livornese e i personaggi che gli hanno dato grande lustro. Durante la serata sarà possibile conoscere questo nuovo libro di Renzo Pacini, presentato da Giorgio Algranti che ne leggerà alcuni brani. Sarà presente Giangi Debolini che porterà alcune sue testimonianze e allieterà i presenti suonando del buon Jazz assieme al suo quartetto composto da musicisti eccezionali quali il pianista Daniele Gorgone, il sassofonista Max Soggiu e il contrabassista Nino Pellegrini.

Il libro: è un piccolo romanzo ricco di illustrazioni, “bevibile” in poche ore di appassionante lettura. È organizzato su tre piani narrativi. Una cornice che descrive (il concepimento) come nasce l’idea di scriverlo, come impostarlo. Lui avrebbe voluto una biografia e le lunghe fasi della sua scrittura che consentiranno la nascita e il consolidamento di un efficace rapporto di collaborazione, fondata oltreché sulla nascente amicizia, anche sulla reciproca conoscenza fra Giangi ed l’autore. . Il secondo piano sono i contenuti che emergono nel corso del lavoro di coppia, che saranno l’oggetto vero e proprio del romanzo. Dalla loro meticolosa e per certi versi ridondante, messa a punto, emerge la vita mirabolante di Giangi, le sue occasioni perdute (da qui la testa di pazzo), ma anche il grande valore storico della sua vicenda musicale calata in un 70 ennio di vita reale, della quale vengono rappresentati frammenti che si susseguono ininterrottamente dal dopoguerra a oggi. Nel libro si sottolinea l’influenza della musica nera nell’evoluzione artistica di Giangi e sul gusto musicale degli anni della sua gioventù, ma anche l’esplosione della musica beat, con i suoi risvolti sociologici, in quanto fenomeno epocale. Inseguendo GIANGI, nella sua esplosiva carriera, vengono messe sotto i riflettori le eccellenze italiane che si affacciarono al mondo musicale in quegli anni raccogliendo un successo a volte passeggero , ma anche le difficoltà della vita del musicista, continuamente alle prese con scelte determinanti che possono influenzarne la vita artistica e personale ma anche quella della propria famiglia. Su tutto aleggia il grande amore di Giangi per l’Amèrica e soprattutto i suo grande legame per la mamma, alla quale va in modo palese e ridondante il suo amore e la sua riconoscenza per i meriti che ha avuto nell’indubbio successo che ha premiato suo figlio. LEI pur inizialmente contraria alle sue scelte di giovane ragazzo innamorato della batteria, riesce poi a comprendere la profondità di questo desiderio di suo figlio e quindi, non solo assecondarlo, ma addirittura favorirlo, attraverso la sua azione personale di ACCOMPAGNAMENTO lungo un tragitto di studio molto impegnativo, anche se INFINE fruttuoso. Una donna sicuramente avanti rispetto ai tempi da lei vissuti.

Il terzo piano è il romanzo che coincide con la realtà fatta di incontri veri e relazioni fra persone esistenti e contemporanee, che culmina nella descrizione delle fasi della presentazione del libro stesso, che sono identiche a quelle che verranno realizzate il giorno 10 stesso, con tempi, fasi e persone e modalità.

