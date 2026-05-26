La lirica entra nelle Rsa grazie alla Mascagni Academy

Foto inviate nel comunicato stampa

Due concerti con il soprano Ada Piatti, il mezzosoprano Anastasia Egorova e il pianista Andrea Tobia hanno trasformato le Rsa Pascoli e Villa Serena in spazi di incontro e socialità. L’iniziativa, guidata dalla direzione artistica di Marco Voleri, ha portato la lirica tra gli anziani come gesto di relazione e cura in linea con il progetto di coesione sociale promosso dall’assessore Andrea Raspanti

Quando la cultura incontra il sociale, accade qualcosa di raro e prezioso. La Mascagni Academy ha portato per la prima volta la musica lirica a chi altrimenti non avrebbe potuto raggiungerla, con due concerti all’interno delle RSA Pascoli e Villa Serena andati in scena rispettivamente lunedì 11 e venerdì 15 maggio. Il risultato è andato oltre l’evento: è diventato incontro, presenza, cura. Protagonisti dei concerti sono stati il soprano Ada Piatti e il mezzosoprano Anastasia Egorova, accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Tobia. L’iniziativa ha l’obiettivo di trasformare le residenze sanitarie assistenziali in luoghi di forte coesione, rendendole parte attiva della comunità cittadina attraverso appuntamenti musicali carichi di emozione. La musica lirica esce così dai contesti tradizionali per favorire l’integrazione e la socialità degli ospiti. “Un evento importante – afferma l’assessore alle politiche per la coesione sociale Andrea Raspanti – coerente con l’impegno che abbiamo assunto dall’inizio del mandato per fare delle RSA comunali non un luogo di istituzionalizzazione, ma una comunità di vita, un pezzo di città. L’attenzione che questo progetto dedica ai nostri anziani è preziosa e testimonia il valore sociale dell’arte e della cura”. Tra le note della lirica, gli sguardi degli ospiti si sono accesi di una gioia profonda, rigati talvolta da lacrime di sincera emozione. Per un pomeriggio, la grande musica ha arricchito la loro quotidianità, regalando agli anziani e a chi si prende cura di loro un momento di pura bellezza e di intensa condivisione umana. In entrambe le giornate, la guida artistica e umana del progetto è stata affidata a Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival e della Mascagni Academy, che ha saputo costruire un percorso di avvicinamento alla lirica non come spettacolo distante, ma come gesto di cura e relazione. Una direzione che ha reso possibile qualcosa di raro: la musica che non si limita a essere ascoltata, ma che entra nelle stanze, nei ricordi, nelle fragilità. A chiusura delle due giornate, il responsabile delle RSA Pascoli e Villa Serena, Giacomo Bastianelli, ha ringraziato la Mascagni Academy: “Grazie agli artisti e a chi ha reso possibile queste due giornate. Non è stato solo un concerto, ma un momento di vicinanza e umanità che ha toccato profondamente i nostri ospiti. Ci resta la certezza che la bellezza e l’arte, quando entrano dentro le strutture, diventano cura”.

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