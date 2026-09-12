La livornese Memy è la vincitrice della categoria cover del Cantagiro 2026

Venerdì 11 settembre si è disputata a Senigallia la finalissima cover del Cantagiro, che ha visto trionfare la giovane cantante livornese Noemi Baldanzi, in arte Memy con la sua interpretazione del brano “Listen”

Venerdì 11 settembre si è disputata a Senigallia la finalissima cover del Cantagiro, che ha visto trionfare la giovane cantante livornese Noemi Baldanzi classe 2007, in arte Memy. Con la sua interpretazione del brano “Listen”, Memy ha saputo emozionare il pubblico presente, conquistando anche il Premio Cantagiuria. La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti importanti, tra cui Paolo Vallesi, che ha regalato al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi. Un momento particolarmente toccante è stato l’arrivo sul palco di Luigi Fontana, figlio di Jimmy Fontana, che ha condiviso con tutti un ricordo e un omaggio al suo papà, rinforzando il legame tra passato e presente. Presenti anche le istituzioni locali, con il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che si è mostrato molto soddisfatto dell’afflusso di pubblico in città e ha rivolto un incoraggiamento ai giovani partecipanti. La conduzione della serata è stata affidata a Marco Zingaretti, ormai figura consolidata del Cantagiro, sotto la regia di Giulia Carla De Carlo. Il patron della manifestazione, Enzo De Carlo, ha voluto ricordare ai giovani talenti l’importanza della perseveranza e del lavoro costante per realizzare i propri sogni. Tra i premi assegnati, spiccano il Premio New Voice ad Irene Macrì, il Premio Emozione Elvino Echeoni a Leone Dini (Marche), la terza posizione a Maria Carmen Grieco (Marche) e il secondo posto a Elison (Calabria).

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