La Livorno da Bere in un tour targato Uovo alla Pop

Nella foto il Salone della Mescita delle ex Terme del Corallo

Nuovo evento di Uovo alla Pop/Guide alla Ventana in collaborazione con City Sightseeig, Reset, il Barroccino Livorno e Anaro artista. Torna “La Livorno da Bere”, un tour fresco e alcolico alla scoperta di una Livorno insolita. Quando? Venerdì 17 e venerdì 24 giugno alle 19,30 una Livorno d’altri tempi ci aspetta per essere conosciuta. Partiremo dalle eccezionali Terme del Corallo dove ci aspetta una sorpresa indimenticabile, per poi andare alla ricerca con il bus rosso scoperto di tutti quei prodotti “da bere” che si producevano a Livorno.

