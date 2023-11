La Locandiera oggi al Teatro Vertigo

Un gradito ritorno quello della compagnia degli evasi dopo il successo ottenuto sempre a Vertigo con i precedenti spettacoli: “Influencer” e “Senza Hitler”

Prosegue la stagione teatrale al Vertigo, con un classico della drammaturgia italiana: La Locandiera di Carlo Goldoni che il regista Marco Balma ha voluto intitolare “Locandiera” per quella modifica che ha scelto di fare al suo adattamento teatrale. Unica replica domenica 19 alle ore 17,00 al teatro Enzina Conte del Vertigo. Un gradito ritorno quello della compagnia degli evasi dopo il successo ottenuto sempre a Vertigo con i precedenti spettacoli: “Influencer” e “Senza Hitler”. “Ho scelto di mettere in scena il capolavoro di Goldoni perché credo che il personaggio di Mirandolina sia ancora in grado, dopo 270 anni, di fornirci un insegnamento – dice Marco Balma – L’unico uomo degno della donna è colui che la rispetta. Non il Conte che vorrebbe comprarla coi i suoi donativi, non il Marchese, che vorrebbe dominarla con il suo rango, e non certo il Cavaliere che prima la umilia e quando poi le si crede innamorato non chiede, ma pretende, di essere ricambiato. L’amore per loro pare essere soltanto una parola vuota, soltanto un modo per classificare un atteggiamento, non la vera spinta che porta un essere umano ad avvicinarsi e desiderare il bene di un altro essere umano. Per questo nella mia versione Mirandolina, a nome di tutte le donne, farà una scelta che rappresenta il suo diritto ad essere considerata una persona e non più un oggetto”. La Compagnia degli Evasi, produce i suoi spettacoli in autofinanziamento negli spazi operativi gestiti a La Spezia ed a Castelnuovo Magra, ad oggi ha ricevuto 57 Premi Nazionali e 2 Internazionali social. L’istinto che ha portato a creare la compagnia è quello di poter agire in uno spazio autonomo, dove sperimentare vari modi di fare teatro, d’autore, classico, comico, di ricerca, storico e sociale. In 20 anni di vita la compagnia ha prodotto 50 diversi spettacoli ufficiali, 21 reading-letture interpretate, e 2 lungometraggi, replicando più di 450 volte a livello nazionale, e in piazze come Milano (Teatro Studio del Piccolo Strehler). In scena, Carolina Sani, Elena Mele, Simone Tonelli, Davide Grossi, Marco Balma, Nicoletta Croxatto, Laura Passalacqua, Marcella Tundo – Luci: Luigi Gino Spisto – Effetti sonori: Annamaria Vaccaro. Prenotazioni 0586210120 anche con segreteria telefonica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©