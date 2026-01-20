La Madonna Dantesca è rientrata al Museo della Città
La prestigiosa opera, realizzata dal maestro della Natività di Castello, era in esposizione da settembre al Diözesanmuseum Freising di Monaco di Baviera. Il prestito rappresenta un momento significativo di collaborazione internazionale
La prestigiosa tavola nota come Madonna Dantesca (1465-1470 ca.), capolavoro del Maestro della Natività di Castello, da oggi è di nuovo visibile nella Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna del Museo della Città di Livorno. L’opera rientra dal prestito al Diözesanmuseum Freising (Monaco di Baviera), per la mostra Gottlich! Meistterwerke Der Italienischen Renaissance (Divino! Capolavori del rinascimento Italiano) curata da Christoph Kurzeder e Antonella Nesi (14 settembre 2025 – 11 gennaio 2026). L’opera, tempera e oro su tavola (cm 76,5 x 115,5), proveniente Chiesa di San Giovanni in Livorno (proprietà Fondo Edifici di culto – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo edifici di Culto) appartiene al registro elevato della cultura umanistica che unisce carattere devozionale e fonte letteraria. Il Maestro della Natività di Castello – nome attribuito dallo storico dell’arte Bernard Berenson all’artista allievo di Filippo Lippi, forse Piero di Lorenzo Pratese – fu attivo tra il 1445 e il 1475. Alla sua mano si riconosce uno stile che coniuga la monumentalità delle figure, ereditata dal maestro, con paesaggi articolati e frastagliati, in questo caso di suggestione volterrana. La committenza raffinata è evidente nella decorazione a caratteri dorati del tendaggio testimoniato anche dalla decorazione dorata della tenda, che riporta una citazione dal Canto XXXIII del Paradiso dantesco. Il prestito rappresenta un momento significativo di collaborazione internazionale che ha coinvolto il Comune di Livorno, contribuendo a far conoscere fuori dai confini italiani un’opera di qualità eccezionale.
Riproduzione riservata ©
