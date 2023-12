La magia del Natale arriva a Porta a Mare

Le festività sono vicine ed anche a Porta a Mare s’inizia a respirare la Magia del Natale grazie ad un programma ricco di eventi, dedicato ai bambini, ma non solo

Le festività sono vicine ed anche a Porta a Mare s’inizia a respirare la Magia del Natale grazie ad un programma ricco di eventi, dedicato ai bambini, ma non solo. Sarà un Natale speciale, che promette di regalare a tutti giornate magiche e divertenti, che si snoderanno nelle due aree di Officine Storiche e Mazzini. La tecnologia avanza e anche Babbo Natale è sempre al passo coi tempi. I più piccoli potranno portare le loro letterine in galleria e parlare con Babbo Natale, grazie ad una video chiamata live direttamente dalla sua casa di Rovaniemi in Lapponia. Sarà un momento magico, quello che tutti i bimbi aspettano con tanta gioia: “L’emozione di leggere la letterina di Natale insieme a Babbo Natale in Lapponia”! Per tutti coloro che invece vogliano condividere sui propri social un video d’auguri divertente, sarà allestito il Tik Tok Christmas Point: 4 stanze con particolari allestimenti natalizi, per registrare con il proprio telefonino video originali e unici.

Natale è anche e soprattutto “regali”, e quindi non poteva mancare, dal 15 al 24 Dicembre nelle aree di Mazzini e Officine, lo Special Christmas Market, ovvero un mercatino dove trovare non il solito regalo, ma oggetti unici, ognuno con una storia da raccontare. Infine, il Natale è anche musica e intrattenimento. Il 17 Dicembre, nell’area di Mazzini, spazio a risate e musica con Natale a casa Marmugi e, a seguire, lo show musicale natalizio della compagnia Artemusical. La Vigilia di Natale poi, nel pomeriggio, ti aspetta la Christmas Performance di Porta a Mare, un flash mob coinvolgente che promette di far entrare tutti i partecipanti, anche i più scettici, nella magica atmosfera del Natale. Porta a Mare continua ad essere un punto di riferimento importante per la città e aspetta tutti i Livornesi, per festeggiare insieme a loro uno dei momenti più belli dell’anno. Per vedere le date e gli orari di tutte le iniziative, ecco il programma completo. Tutte le iniziative sono gratuite, ad ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©