La manifestazione in moto d’epoca “La Brescia -Napoli” farà tappa a Livorno

Farà tappa a Livorno l’undicesima edizione de "La Brescia-Napoli", la manifestazione in moto d'epoca che dal 24 al 27 settembre percorrerà l'Italia per circa mille km, coinvolgendo 16 squadre per un totale di 64 motociclisti e 3 auto d'epoca

Farà tappa a Livorno l’undicesima edizione de “La Brescia-Napoli”, la manifestazione in moto d’epoca che dal 24 al 27 settembre percorrerà l’Italia per circa mille km, coinvolgendo 16 squadre per un totale di 64 motociclisti e 3 auto d’epoca.

Per la prima volta nella sua storia, l’itinerario non corrisponderà al titolo della manifestazione: il viaggio partirà come sempre da Brescia, ma il traguardo finale approderà in Sardegna, con tappa a Livorno, in piazza della Repubblica, venerdì 25 settembre, prima dell’imbarco verso Golfo Aranci.

La “Brescia-Napoli” è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, di Mario Gaburri ideatore della manifestazione e di Dario Marelli storico membro dello staff della manifestazione.

A partire dalla seconda edizione ogni viaggio è stato dedicato a un tema caro all’organizzazione, ovvero un concreto impegno sociale che promuove inclusione, solidarietà e attenzione alle fragilità.

Nell’edizione di quest’anno “La Brescia-Napoli” sarà Charithy Partner della Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS per sostenere un progetto abitativo destinato ai ragazzi con Sindrome di Down e, in generale, con fragilità intellettive.

“Eventi come questo sono un’opportunità per la città” ha dichiarato l’assessore Garufo. “Accolgo la scelta di Livorno come sede per una gara di moto d’epoca come un grande onore e un’occasione per far conoscere la città.

Inoltre l’evento si inserisce in una strategia di promozione di un turismo a ritmi lenti, pensato per permettere ai visitatori di assaporare le esperienze, la natura e l’offerta gastronomica locale. L’auspicio è che i partecipanti possano scoprire aspetti inaspettati di Livorno. Essendo io stesso un motociclista tengo a sottolineare la differenza tra il viaggio in auto e quello in moto: quest’ultimo offre un contatto diretto con l’ambiente circostante, permettendo di percepire gli odori, il fresco e il paesaggio”.

Per la tappa livornese l’arrivo delle squadre, tra cui una straniera, è previsto in piazza della Repubblica dalle ore 15 alle 18 di venerdì 25 settembre. Mano a mano che le moto giungeranno in piazza sosteranno per essere ammirate e qualcuna parteciperà ad una prova di abilità. Alle 18 le sedici squadre, scortate dai motociclisti della Polizia Locale, si avvieranno verso il porto dove si imbarcheranno per la Sardegna.

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