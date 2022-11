“La mano dell’Alieno” conferenza astronomica alla Villa del Presidente

L’appuntamento è per martedì 15 novembre alle 16,30 alla Villa del Presidente- Salone degli Affreschi in via Marradi 116. Ingresso gratuito

Si chiama “La mano dell’Alieno” ed è la prima conferenza organizzata e curata da SAIT Società Astronomica Italiana Sezione Toscana del ciclo “L’Universo Misterioso”.

L’incontro avrà come relatore il professor Roberto Buonanno, illustre astronomo, che tratterà il concetto di simmetria, onnipresente in fisica, testimoniata nella cultura occidentale da diciannove secoli. Il professore guiderà alla comprensione della contraddizione esistente tra la legge della simmetria, presente in tutte le realtà della fisica, e asimmetria del tempo.

Il professor Roberto Buonanno, romano, è un insigne astronomo ed astrofisico che ha svolto incarichi prestigiosi sia in ambito nazionale che internazionale, attualmente è il presidente della Società Astronomica Italiana ed è stato il direttore sia dell’Osservatorio Astronomico di Roma a Monte Porzio Catone che dell’Osservatorio Astronomico di Teramo.

Già professore ordinario di astronomia ed astrofisica all’ateneo di Tor Vergata ha ricevuto il titolo di DOCENS TURRIS VIRGATAE.

È stato Visiting Professor presso molti Istituti di ricerca e Università all’estero, fra cui: Yale (USA); ESO (D); Kaptein Sterrenwacht (NL); Institute of Astronomy (UK); Center for Astrophysics (MA-USA); University of British Columbia (CA); Pulkovo Observatory (Russia); Max-Plank Institut fur Astrophisik (D); Universidad de Granada (SP); Instituto de Astrofisica de Canarias (SP).

Le sue ricerche riguardano l’età dei sistemi stellari più antichi, l’origine e la formazione della Galassia e l’abbondanza della materia oscura.

Ha creato il Laboratorio Didattico Astrolab, in ambito extra universitario, ed ha creato il museo Athanasius Kircher.

Ha pubblicato oltre 350 lavori su riviste internazionali e diversi libri e monografie. E’ autore di vari libri a carattere storico-astronomico quali “Il cielo sopra Roma”, “La fine dei cieli di cristallo”, “Athanasius Kircher”, “l’Osservatorio Astronomico di Abruzzo”.

Prenotazione consigliata, si ricorda che il Salone degli Affreschi ospiterà fino ad un massimo di 75 persone.

Per informazioni e prenotazioni:

[email protected]

Segreteria del Museo

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven: ore 9-13

mar – gio – sab: ore 9-13 e 15-18

domenica: ore 15-18

