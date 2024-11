La Materia Oscura, il nuovo romanzo di Leonardo Gonnelli

Sabato 30 novembre, alle ore 10.00 nella Sala Stucchi Gran Hotel Palazzo, la presentazione del nuovo romanzo del geologo e dirigente del Comune a cura di Margherita Gonnelli

Sabato 30 novembre 2024, alle ore 10.00 nella Sala Stucchi Gran Hotel Palazzo – Livorno, Viale Italia, 195 presentazione del nuovo romanzo “La materia oscura” di Leonardo Gonnelli (Edizioni ETS), presentazione del volume a cura di Margherita Gonnelli.“Non servirà a niente lo scudo giocattolo di Capitan America del piccolo Mattia e neanche la capacità della moglie Rebecca di analizzare ed organizzare ogni cosa; Enea Bernardini, fisico nucleare, ricercatore della materia oscura, sarà l’unico sopravvissuto della famiglia alla pandemia. Da qui la decisione di mollare tutto e tornare nell’unico luogo in cui si è sentito felice quando era ragazzo, l’isola di Stromboli. Ma Iddu, il vulcano, il gigante con le mani sui fianchi e gli occhi scarlatti, ha in serbo molte sorprese per la sua vita. Forse quella materia oscura che lui ha tanto studiato è la stessa che ha generato l’uomo ed è per questo che la felicità è vertigine e pericolo puro”. Leonardo Gonnelli, classe 1962, è nato e vive a Livorno. Geologo e dirigente del Comune di Livorno, è autore di romanzi.

