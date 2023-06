La Mayor Von Frinzius è a caccia di nuovi attori

L’appuntamento per provare e mettersi in gioco è per mercoledì 14 giugno alle ore 17.55 presso il Circolo Acli Pio X di Borgo Cappuccini, in Borgo Cappuccini 275

Ami il teatro? Ti piace metterti in gioco? Vorresti avvicinarti al mondo della disabilità ma non sai da dove iniziare?

Sei pronto a divertirti ed emozionarti come non mai? La Mayor Von Frinzius fa al caso tuo!

A caccia di nuovi attori, la Compagnia teatrale di Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini apre le porte delle proprie prove a chiunque sia pronto ad iniziare questa nuova avventura, e non è necessaria alcuna esperienza!

L’appuntamento è per mercoledì 14 giugno alle ore 17.55 presso il Circolo Acli Pio X di Borgo Cappuccini, in Borgo Cappuccini 275.

La MVF è attiva dal 1997 e da allora ha visto tra le proprie fila centinaia di adolescenti, persone con disabilità di vario tipo, uomini e donne che si sono susseguiti e portano tuttora nel cuore

l’esperienza Mayor.

Ogni anno il gruppo cambia, degli attori se ne vanno ed altri arrivano carichi di entusiasmo, ma il gruppo continua a crescere quasi come se ci fosse una coscienza collettiva che va al di là dell’esperienza personale.

Se ti sei incuriosito un po’.. perché non provare? La Mayor Von Frinzius ti aspetta!

