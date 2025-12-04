La Mayor Von Frinzius fa tappa a Collesalvetti

La compagnia presenterà la lezione aperta dal titolo “Down per un giorno” nel Salone Parrocchiale "Giovanni Paolo II". L'appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 21.00, ingresso gratuito

Il Salone Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Via Cavour a Collesalvetti si prepara ad accogliere un evento di grande impatto culturale e sociale: la Compagnia Mayor Von Frinzius APS presenterà la lezione aperta dal titolo “Down per un giorno”. L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 21.00, ingresso gratuito.

La Compagnia Mayor Von Frinzius (MVF), nata nel 1997 e divenuta associazione di promozione sociale nel 2022, è un vero e proprio pilastro della scena teatrale livornese, rinomata per la sua composizione unica: più di 60 attori, disabili e non, che ogni anno realizzano spettacoli sold out in tutta Italia.

La lezione aperta non sarà una semplice dimostrazione del lavoro annuale della Compagnia, ma si configura come una vera e propria Esperienza da vivere in prima persona. Privo di una scaletta rigida o di un copione prestabilito, lo spettacolo seguirà il pensiero del direttore artistico e fondatore, Lamberto Giannini, che insieme alle registe Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini, guiderà attori e pubblico in un percorso di scoperta del palco.

Attraverso un continuo susseguirsi di esercizi teatrali, gli spettatori riceveranno “pillole” fondamentali per la padronanza della scena, dall’utilizzo della voce al riempimento degli spazi. L’evento sarà arricchito anche da coreografie e scene tratte dal recente spettacolo della compagnia, SFIORARSI – Toccarsi è complicato.

L’impronta eterogenea della MVF assicura che gli spettatori non siano mai passivi, ma siano invitati a mettersi in gioco, vivendo l’esperienza sia come pubblico che come attori. “Siamo entusiasti di ospitare un progetto di tale valore – ha dichiarato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – La Mayor Von Frinzius non è solo una compagnia teatrale di altissimo livello artistico, ma è un modello di inclusione e integrazione che va ben oltre il palcoscenico. Progetti come questo, che mettono al centro le diverse abilità e l’espressione creativa, sono di importanza fondamentale per il nostro territorio e per l’intera comunità, in quanto capaci di offrire una prospettiva significativa e arricchente. Ci auguriamo una partecipazione numerosa.”

