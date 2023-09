La Mayor von Frinzius sbarca in Gorgona per una lezione aperta

Domenica 24 settembre la Mayor Von Frinzius, compagnia teatrale composta da persone con disabilità e non, diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, si è imbarcata verso l’isola di Gorgona per realizzare una lezione aperta con i detenuti per il quarto anno consecutivo.

“Ogni anno venire in Gorgona è un’esperienza magica, capace di unire il gruppo ed emozionarlo come poco altro. Quando sei a casa, non hai un’immagine ben chiara di cosa rappresenti un detenuto, poi arrivi li e ti trovi di fronte a persone in carne ed ossa che sorridono, si commuovono, ballano e gridano come te. È sempre meraviglioso e devastante allo stesso tempo – dichiara il regista Giannini – Tra le emozioni più grandi ci sono i volti dei nuovi attori, per la prima volta a contatto con questa realtà, pieni di lacrime e sorrisi. I giovani trovano significato facendo attività sociali. La politica non la vivono, cercano altri meccanismi, e questi meccanismi sono permeati di contatto umano. Ringraziamo di cuore Alessandro Aureli per averci aiutato a realizzare questa giornata, Barbara Radice è tutto il personale del carcere per averci accolto, Fernanda per il meraviglioso dolce e tutti i detenuti per essere stati disposti a mettersi in gioco insieme a noi”.

La Mayor Von Frinzius è attiva dal 1997 ed ancora oggi, ventisei anni dopo, il laboratorio prosegue ed avrà inizio la stagione 2022/23 il 2 ottobre, dalle 17:55 alle 20 presso la Sala Specchi del Teatro Goldoni di Livorno (ingresso artisti alla destra del bar “Il Palcoscenico”.

La collaborazione con il Teatro Goldoni nasce nel 2006, anno in cui la Compagnia diventa l’unica residente, e da allora ogni anno realizza il proprio laboratorio teatrale in quella sala specchi che ormai è diventata una seconda casa per gli attori che la vivono due volte a settimana per nove mesi.

La Mayor Von Frinzius aprirà le prove a chiunque voglia provare a fare questa nuova stravolgente esperienza. L’ingresso in compagnia è gratuito, escluso quota associativa ed assicurativa.

Per ulteriori info potete scrivere alla mail [email protected].

Uno staff professionale e competente vi accompagnerà in questa nuova avventura!

La compagnia ogni anno cresce e si plasma in base alle persone che ne fanno parte, ma ciò che c’è di più sorprendente in tutto questo è che chi arriva respira tutt’oggi la storia di questi splendidi ventisei anni di attività, immergendosi in essa come se fosse sempre stato presente.

