La Mayor Von Frinzius sul pullman scoperto in vista di “Tarabaralla”

Gli attori MVF hanno sfilato in centro e sul mare in una versione super elegante inedita. La partenza è stata dal Comune per poi passare dalla Terrazza, da Baracchina Rossa, dalla Scalinata di Antignano e i Tre Ponti

Maggio è appena iniziato e la voce della Compagnia Mayor Von Frinzius comincia già ad echeggiare per tutta la città. In vista del debutto di “Tarabaralla, ci vuole coraggio a lasciarsi”, il 30 e 31 maggio al Teatro Goldoni alle ore 21, la MVF ha pensato ad un evento di promozione che assolutamente non potete aver perso.

Domenica 12 maggio la Compagnia ha attraversato Livorno a bordo di un pullman scoperto gentilmente concesso da Livorno City Sightseeing!

Gli attori MVF hanno sfilato in centro e sul mare in una versione super elegante inedita.

La partenza è stata dal Comune per poi passare dalla Terrazza, da Baracchina Rossa, dalla Scalinata di Antignano e i Tre Ponti.

I biglietti per il 30 e 31 maggio sono acquistabili:

•presso la biglietteria del Teatro Goldoni il martedì e giovedì in orario 10:00/13:00 e il mercoledì, venerdì e sabato in orario 16:30/19:30;

•sul sito e nei punti vendita del circuito TicketOne

Riproduzione riservata ©