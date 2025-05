La Mayor Von Frinzius torna al Goldoni con “Sfiorarsi – toccarsi è complicato”

Il nuovo spettacolo di Lamberto Giannini, diretto da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Allegra Sartoni debutterà sul palco del Teatro Goldoni il 28 maggio alle ore 21 e replicherà la sera seguente, 29 maggio sempre alla stessa ora.

“Ci sono momenti in cui avere gambe non basta per camminare. E allora ci si appoggia, ci si cerca. Non solo per non cadere, ma per sentire che c’è qualcuno, li, a condividere il peso. Una mano che stringe non salva il mondo, ma può tenerti su. Un abbraccio che arriva nel mezzo di una prova può fare spazio dentro. A volte basta sfiorarsi per ricordarsi che siamo vivi. E forse è questo che fa il teatro dei Mayor Von Frinzius: ci riporta al contatto, alla carne, alla fragilità bellissima dell’essere umani insieme.”

– Marco Del Lucchese-

Queste parole, raccontate in un post dal fotografo Marco Del Lucchese dopo aver assistito ad una prova del nuovo spettacolo “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”, sintetizzano poeticamente questa opera d’arte quasi pronta per essere ammirata dal pubblico del Goldoni.

“Toccarsi è complicato, toccarsi implica mettere a nudo il proprio disagio, la propria repulsione… e allora è importante sfiorarsi, perché nello sfiorarsi ognuno può mantenere se stesso e tentare l’incontro con l’altro. Nello sfiorarsi c’è una delicatezza che ormai abbiamo perso.”

– Lamberto Giannini –

Questo alla base dell’opera frutto del lavoro dei quattro registi, i quali hanno cercato di rappresentare il tema dello “sfiorarsi” in tutte le sue sfaccettature.

Ci si sfiora nei rapporti amicali, genitoriali, amorosi e perfino politici. Ci si sfiora perché forse ormai siamo troppo spaventati dal toccarsi sul serio, dall’avere un impatto emotivo sulla vita delle altre persone, eppure i circa 70 attori della Mayor Von Frinzius e la loro tracimante energia riusciranno, come ogni anno, a toccare le anime del pubblico con la loro emotività, irriverenza e forza.

Lo spettacolo MVF APS è coprodotto con la Fondazione Teatro della città C. Goldoni, ed è stato realizzabile grazie alla collaborazione con OAMI, la quale ha

realizzato alcuni dei materiali di scena, Thisintegra, Holtre, ASA, Rotary Club Livorno Mascagni, Fondazione Livorno, Rotary International, Lions Club Livorno Porto Mediceo, Lions International, Compagnia portuale di Livorno, l’associazione AmicodiValerio, The cage, Pizzino in città, PMG, Parco Levante, Autolinee Toscane, Giorgio e Claudio Chiellini.

“Sfiorarsi” gode del patrocinio del Comune di Livorno, di Regione Toscana e del Cesvot.

Main sponsor della Compagnia ancora una volta la Castagneto Banca 1910, che sostiene il progetto Mayor Von Frinzius da otto anni per il suo legame con il territorio, investendo nei giovani e nel sociale.

Il quadro, sfondo della locandina che ha invaso la città di Livorno, è stato realizzato da Nicola Giusfredi, che ancora una volta è riuscito a tradurre con una sola immagine il pensiero dei registi e a sintetizzare ventotto anni di carriera di una Compagnia che ha sfiorato centinaia e centinaia di vite.

