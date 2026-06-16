La Melograno Art Gallery apre la 15ª edizione de La Quadrata, premio d’arte contemporanea

La Melograno Art Gallery propone anche quest’anno La Quadrata, premio d'arte contemporanea alla quindicesima edizione, aprendo il calendario con la Sezione Natali, la prima delle cinque mostre che accompagneranno il pubblico fino alla finalissima di luglio

La Melograno Art Gallery propone anche quest’anno La Quadrata, premio d’arte contemporanea alla quindicesima edizione, aprendo il calendario con la Sezione Natali, la prima delle cinque mostre che accompagneranno il pubblico fino alla finalissima di luglio. Un appuntamento ormai atteso, che ogni anno porta a Livorno un mosaico di linguaggi, sensibilità e ricerche provenienti da tutta Italia.

La mostra inaugurale è dedicata a Renato Natali, figura centrale della cultura artistica livornese e tra i fondatori del Gruppo Labronico. A lui è intitolata questa sezione, che raccoglie opere eterogenee, capaci di raccontare la vitalità e la profondità degli artisti contemporanei selezionati per l’edizione 2026.

La Quadrata è, da sempre, un luogo di incontro: uno spazio dove emergenti e professionisti dialogano attraverso visioni differenti, creando una collettiva ricca di energia, ritmo e suggestione. Ogni opera aggiunge un tassello, ogni artista porta un frammento del proprio mondo, contribuendo a un percorso che si costruisce passo dopo passo.

Finalissima

📅 25 luglio – 2 agosto 🏆 Premiazione: sabato 25 luglio, ore 18

Tutte le opere e gli artisti sono visibili sul sito ufficiale: 🌐 www.concorsiarte.it

Artisti in mostra

Alessia Bernardeschi – La forza sottile Daniela Bertani – Il cambiamento Pierangelo Bertolo – Simboli dal passato Alma Conte – Senza titolo Francesco Donato – Volume 1 Francesco Donato – Volume 2 Francesco Donato – Volume 3 Futurboba – Ti ho cercato in mille oceani Futurboba – Sei bella… Futurboba – Il peso del cuore Donatella Gabrielli – Aria, fate e folletti Mauro Gazzara – Lo sguardo delle invisibili Gravante (Zeno Travegan) – Oh Lady!!! (1) Gravante (Zeno Travegan) – Oh Lady!!! (2) Gravante (Zeno Travegan) – Oh Lady!!! (3) Ottavio Mangiarini – Carnet delle piccole teste sognate (8) Ottavio Mangiarini – Carnet delle piccole teste sognate (11) Ottavio Mangiarini – Carnet delle piccole teste sognate (12) Marcello Nesti “MARK” – La rinascita di Venere Lucio Pintaldi – Donna allo specchio Luigi Piscopo – Interno 3 Alessandra Puntoni – Alem e la cerimonia del caffè Stefano Carlo Vecoli – Mimetizzarsi tra i colori – Le Tre Grazie Multicolor

Melograno Art Gallery

📍 Via Marradi 62/68, Livorno

🕙 10.00 – 12.30 / 16.00 – 20.00

🕙 Domenica e festivi: 10.00 – 12.30 / 17.00 – 20.00

🚪 Chiuso il lunedì

📧 [email protected]

📱 339 2399148

Condividi:

Riproduzione riservata ©