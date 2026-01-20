La merenda del… cavolo, laboratorio di cucina per bambini da Slow Food

Iniziativa organizzata da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 gennaio ore 18.00 alla mail [email protected]. Appuntamento sabato 24 gennaio ore 15.45 alla sede Slow Food in via Calafati, 7

La merenda del cavolo è un laboratorio di cucina divertente e creativo dedicato ai più piccoli dove i cavoli diventano protagonisti di ricette sorprendenti. Insieme scopriremo che le verdure possono trasformarsi in piatti buonissimi e colorati perfetti anche per una merenda speciale. Durante il laboratorio prepareremo un profumato pesto e croccanti chips con il cavolo nero. Morbide polpette di broccoli e una soffice e golosa torta al cioccolato con il cavolfiore. Con le mani in pasta e assaggi, i bambini impareranno a conoscere le verdure in modo gioioso sperimentando sapori nuovi divertendosi.

Evento in collaborazione con Slow Food Condotta di livorno, La Bottega di Campagna Amica. e Coop. Itinera

Organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana con il contributo di Camera di Commercio del Tirreno e della Maremma e della Regione Toscana

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Incontro

Sabato 24 gennaio ore 15.45 sede Slow Food Via Calafati n. 7 (Porto Mediceo)

Costi

Bambino € 10,00

Adulti accompagnatori gratuiti

Difficoltà: nessuna

Durata: 2 ore circa incluso degustazione

Disponibilità massima: 25 bambini

Prenotazioni alla mail [email protected]

Informazioni

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094

Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 gennaio ore 18.00

