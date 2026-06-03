La mia città in una scatola, laboratorio creativo per famiglie al Museo della Città

Foto pagina Fb Museo della Città

Domenica 7 giugno alle 10.30, nell’ambito della rassegna Amico Museo, bambine e bambini dai 6 ai 10 anni costruiranno una personale “scatola della memoria” per raccontare la propria idea di città. In occasione di Domenica al Museo, ingresso gratuito al Museo della Città e al Museo Mediceo. Prenotazione anticipata obbligatoria

Domenica 7 giugno alle ore 10.30, per la rassegna Amico Museo, si terrà La mia città in una scatola, un laboratorio creativo dedicato alla costruzione di una piccola “scatola della memoria”, nella quale bambine e bambini con le loro famiglie potranno raccogliere immagini, parole, colori, simboli e piccoli elementi grafici legati alla propria idea di città. L’attività mette in relazione memoria personale, patrimonio collettivo e creatività contemporanea, stimolando i partecipanti a riflettere su ciò che rende una città riconoscibile, familiare e condivisa. Amico Museo, rassegna organizzata dal Comune e promossa da Coop Itinera, in collaborazione con Agave e CoopCulture, si rivolge a cittadine e cittadini, giovani e turisti con l’obiettivo di avvicinare i differenti pubblici alla conoscenza della storia e del patrimonio attraverso una visita emozionale.

Ricordiamo che, per l’iniziativa Domenica al museo, nella giornata del 7 giugno è previsto l’ingresso gratuito al Museo della Città e al Museo Mediceo e sono sempre disponibili le visite guidate a partenza garantita del weekend in entrambi i musei (prenotazioni: Museo Mediceo 0586 824607; Museo della Città 0586 824551).

INFORMAZIONI

La mia città in una scatola – domenica 7 giugno – Museo della Città di Livorno

Orario 10.30

Destinatari: famiglie con bambine e bambini dai 6 ai 10 anni

Costo 5 euro a partecipante; biglietto d’ingresso al Museo gratuito per tutte e tutti.

Prenotazione anticipata obbligatoria presso Museo della Città: 0586 824551; [email protected].

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