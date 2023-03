La mostra di Capras a “Il Melograno”

Sabato 25 marzo alla galleria “Il Melograno” di via Marradi, al via la mostra di Capras, ovvero Stefano Caprina. L’autore stesso sarà presente tutti i giorni della mostra a lui dedicata dalle 18 alle 20. La mostra, che si protrarrà fino a venerdì 31 marzo, è la prima di un vignettista, grafico e cultore della satira, allievo e amico di Alberto Fremura e Ettore Borzacchini, che ha fatto la storia degli ultimi trent’anni della tradizione livornese in questo mondo, sublime e sbilenco.

L’autore – Capras sta per Stefano Caprina, uomo curioso. E di classe, quella del ’55.

L’incontro con due maestri del peso, ma anche dell’altezza, di Alberto Fremura e di Giorgio Marchetti, alias Prof. Ettore Borzacchini, gli ha aperto gli occhi e svegliato l’istinto. Stroncandone forse una carriera, per cui aveva trovato persino il coraggio di lavorare nella depravata Milano ai tempi di quand’era da bere. In principio arida e avida spugna nel raccoglierne le generose acque, Capras ha seguito passo dopo passo, disegnato, svignettato e scritto, Fremura e Borzacchini col secchio in mano. Conservandone gli intuiti e le volute distrazioni, la sveglia della perfidia e il sonno della ragione, il fioretto e la pala, la fava e la rava.

In stato catatonico di fronte alle miserie dell’umanità, produce inconsapevolmente e si sveglia trovando le sue opere già pronte disegnate da una mente aliena.

Non ha intenzione di farsi guarire da nessuno, non crede nell’aldilà, e vuole morire a Livorno alla Villa Fabbricotti.

Stefano Caprina, in arte Capras, ha fondato nel 1994 con 4 amici il Sodalizio Mvschiato, fucina di menti amene dedite alla satira e ha istituito l’Ordine dei Padri Daltrondisti, braccio religioso del S.M. con 14 membri in servizio permanente. Ha uno studio di grafica pubblicitaria da cui vengono i suoi maggiori proventi. È sposato perché senza una moglie è impossibile fare l’umorista.

