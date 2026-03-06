La mostra “HeART of Gaza” torna a Livorno

Dopo l’esposizione di settembre alla Fortezza Nuova, la mostra con i disegni dei bambini di Gaza torna in città

Livorno accoglie nuovamente “HeART of Gaza”, un progetto di straordinario valore umano e culturale che raccoglie le opere realizzate da bambini e ragazzi della Striscia di Gaza, dai 3 ai 17 anni. Attraverso i loro disegni, i giovani artisti raccontano paure, sogni, speranze e desideri, offrendo una testimonianza diretta e toccante della loro quotidianità. Fondata nel giugno 2024 da Mohammed Timraz (Deir al Balah, Gaza) e Feile Butler (Sligo, Irlanda), la mostra ha debuttato a Sligo nel luglio 2024 ed è oggi in tournée internazionale, avendo già raggiunto oltre 90 città in due continenti. La mostra sarà ospitata all’Emeroteca di via del Toro 8 a Livorno dal 9 marzo e resterà visitabile fino al 4 settembre, seguendo l’orario di apertura della struttura: dal lunedì al venerdì 8.30–13.30 e 14.30–19.30; sabato 8.30–13.30. L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 9 marzo alle ore 17.00 presso l’Emeroteca, alla presenza di Mohammed Timraz, attualmente in Italia grazie a una borsa di studio internazionale che gli ha permesso di lasciare la Striscia di Gaza. La sua presenza offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare la sua testimonianza diretta e di conoscere la nascita e lo sviluppo del progetto durante il suo tour italiano. All’inaugurazione presenzierà anche la consigliera comunale Denise Bertozzi, membro del collettivo Around Gaza. Durante la presentazione sarà inoltre proiettato un video illustrativo dedicato ai laboratori artistici di HeART of Gaza, che continuano tuttora a coinvolgere i bambini di Gaza, offrendo loro uno spazio di espressione e sollievo attraverso l’arte. Per tutta la durata dell’esposizione, accanto alle opere saranno disponibili QR code che permetteranno ai visitatori di effettuare donazioni online, sicure e tracciabili, a sostegno del progetto HeART of Gaza. Ingresso libero.

