La mostra sul Vernacoliere fino al 1 marzo e sabato arriva Cardinali

Sabato 17 gennaio alle ore 16.00, nella Sala del Grande Rettile, sarà ospite il fondatore e editore storico del mensile. Al Museo della Città, in poche meno di due mesi, circa 6.000 visitatori

Grazie al grande successo di pubblico al Museo della Città di Livorno è prorogata fino a domenica 1° marzo la mostra Il Vernacoliere in mostra che tra locandine, tavole e tant’altro sta riscuotendo un forte interesse per la sua capacità di raccontare, con ironia e intelligenza critica, una delle esperienze editoriali e satiriche più longeve del panorama italiano: 6.000 le presenze in poco meno di due mesi.

Ultimo “Sabato del Vernacoliere” con Mario Cardinali

La rassegna di incontri si conclude con un appuntamento speciale: sabato 17 gennaio alle ore 16.00, nella Sala del Grande Rettile del Museo della Città sarà ospite Mario Cardinali, fondatore, direttore ed editore storico del mensile. Nato a Livorno nel 1937, formazione al Liceo Classico e laurea in Scienze Politiche, Mario Cardinali è giornalista dal 1966, editore e autore di sette libri. Dal 1961 è anima e motore di Livornocronaca, settimanale da lui fondato e diretto, che dal 1982 prosegue come Il Vernacoliere, mensile satirico diventato nel tempo un vero caso culturale ed editoriale. A Cardinali si devono i titoli delle celebri locandine del Vernacoliere – ora in mostra al Museo della Città – divenute un genere giornalistico satirico riconoscibile e ampiamente imitato. Ha tenuto lezioni e conversazioni in ambito accademico ed è stato ospite di molte trasmissioni televisive e radiofoniche, intervenendo su temi che spaziano dalla politica al costume, dalla linguistica al folclore. Nel 2015 ha ricevuto “La Canaviglia”, una delle massime onorificenze del Comune di Livorno, e nel 2016 il “Gonfalone d’argento”, massima onorificenza della Giunta regionale toscana.

Orari museo

Ricordiamo che il Museo della Città, compreso la la sezione di arte contemporanea, con la chiusura della mostra dedicata a Fattori è tornato all’orario consueto: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, chiuso il lunedì.

Visite guidate a partenza garantita alle collezioni permanenti del Museo

Ogni sabato e domenica alle ore 17.00 si rinnova l’offerta di visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e Culture, al costo di € 3,00 a persona (oltre al biglietto d’ingresso al Museo).

