La musica di Vivaldi risuona nella chiesa di San Ferdinando

Mercoledì 25 novembre il Festival Hortus Harmonicus ospita Federico Maria Sardelli e l’Orchestra Barocca Modo Antiquo, con il contralto Sara Mingardo. In programma capolavori sacri e concerti strumentali del “Prete rosso”, alcuni restituiti alla luce da recenti studi

Antonio Vivaldi non è solo l’autore della celeberrima Le quattro stagioni, è autore di musica bellissima che oggi continuiamo a ignorare: è questo uno degli assunti da cui Federico Maria Sardelli, uno dei massimi conoscitori e studiosi al mondo dell’opera del “Prete rosso” e la sua Orchestra Barocca Modo Antiquo, sono partiti per proporre al pubblico l’originale concerto “Don Vivaldi, musica per la pietà”, in programma mercoledì 25 novembre, alle ore 21 nella Chiesa di San Ferdinando nel cuore del quartiere “Venezia”. L’evento, nuovo appuntamento del Festival di Musica barocca Hortus Harmonicus (ingresso libero fino esaurimento posti), permetterà di incontrare volti artistici diversi del grande compositore veneziano: dal Vivaldi didatta al violinista, ma anche il Vivaldi maestro sopraffino di vocalità sacra, che riesce a scuotere dal profondo l’ascoltatore con melodie che s’imprimono per attinenza teologica e forte capacità espressiva: “Pochi sanno che quando Don Vivaldi entrò a insegnare violino alle trovatelle dell’Ospedale della Pietà – spiega il Maestro Sardelli – iniziò parallelamente a dir messa nella cappella dell’istituto: vita musicale e religiosa si sono intrecciate in lui fino alla fine, dando origine a centinaia di composizioni scritte su misura per le straordinarie doti vocali e strumentali di quelle fanciulle”. Il programma della serata si caratterizza così come uno spaccato realistico della vita musicale alla Pietà, di quella routine fatta di celebrazioni liturgiche accompagnate da musiche sempre nuove e freschissime con due superbe eccezioni: lo Stabat Mater RV 621 scritto non già per la Pietà ma per la Chiesa di Santa Maria della Pace di Brescia, città natale di suo padre Giovanni Battista, su commissione dei monaci filippini nel 1712 e che costituisce il lavoro sacro più antico che conosciamo di Vivaldi e che rivela già la grande dimestichezza con questo genere; altro lavoro il Salve Regina, RV 616 per contralto, 2 flauti dritti, traversiere e archi, che è un lavoro della maturità, databile agli inizi degli anni Trenta del Settecento: qui Vivaldi colse tutta l’intimità del testo mariano utilizzando la dolcezza di due flauti dritti e una vocalità calda dagli accenti toccanti. Interprete vocale il contralto Sara Mingardo, artista molto ricercata e apprezzata per il suo vasto repertorio; particolarmente interessante e intensa è stata la sua collaborazione con Claudio Abbado, mentre ha collaborato e collabora regolarmente con i maggiori Teatri di tutto il mondo. L’orchestra sarà suddivisa in “due cori”, ossia in due gruppi che si fronteggiano distanziati: è un’antica tradizione veneziana di cui Vivaldi è uno degli ultimi grandi esponenti, quella di distribuire la musica negli spazî della chiesa per ottenere mirabili giochi di eco e dialogo. A far da cornice a questi brani vocali, ci sarà la musica strumentale ‘sacra’ di Don Vivaldi: due concerti da chiesa per archi, fra cui il celebre Concerto Madrigalesco, e due concerti per violino e organo ‘nuovissimi’, scritti per Anna Maria ma fino a poco tempo fa ineseguibili perché trasmessi in forma incompleta: dopo un recente lavoro di studio e restauro da parte di Federico Maria Sardelli, questi concerti tornano oggi finalmente a risuonare nel loro splendore.

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