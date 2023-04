La musica e le emozioni a Villa Trossi

Partecipa la professoressa Paola Pellegrini che tratterà il tema della musica, intesa come stimolo emozionale attraverso l’attivazione di diverse aree del cervello, separate tra loro e legate alle immagini, ai ricordi e all’empatia

Martedì 18 aprile, alle 18, alla Fondazione d’Arte Trossi Uberti, via Giuseppe Ravizza, 76 (ingresso eventi, via Pastrengo, 21), nell’ambito dell’11 edizione dell’Unesco Jazz Day Aprile 2023, conferenza sul tema La musica e le emozioni – l’inizio di una storia. Partecipa la professoressa Paola Pellegrini che tratterà il tema della musica, intesa come stimolo emozionale attraverso l’attivazione di diverse aree del cervello, separate tra loro e legate alle immagini, ai ricordi e all’empatia.

Paola Pellegrini è nata a Pisa nel 1962. Dopo la maturità classica, nel 1981, ha conseguito il diploma di pianoforte nel 1983 presso l’Istituto Mascagni di Livorno e il diploma in Didattica della Musica nel 1987 presso il Conservatorio Cherubini di Firenze.

Dopo numerose esperienze d’insegnamento di educazione musicale nella scuola media, di solfeggio e propedeutica musicale presso varie scuole di musica; dal 1991 fino al 2015 ha iniziato I’attività di docente di Propedeutica musicale rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni, presso l’Istituto Mascagni di Livorno. In contemporanea si è concentrata sulla formazione degli alunni dei corsi superiori attraverso l’insegnamento della Pedagogia musicale e Didattica della Musica di cui è docente a tutt’oggi presso l’istituto Mascagni ora Conservatorio.

Ha svolto varie attività come formatore, come la docenza di educazione musicale per la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Firenze e l’insegnamento di didattica musicale presso l’Istituto musicale Boccherini di Lucca.

Ha tenuto inoltre numerosi corsi e seminari di formazione in Pedagogia musicale per docenti di scuola d Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Media.

