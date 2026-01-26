La musica ridà vita: al Conservatorio Mascagni il concerto per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno promuove il concerto “La musica ridà vita”, in programma martedì 27 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”

In occasione della Giornata della Memoria, il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno promuove il concerto “La musica ridà vita”, in programma martedì 27 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” (via G. Galilei 40, Livorno), con ingresso libero.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ANPI Provinciale di Livorno, ANPPIA, ANED, ANEI e ISTORECO, e con il patrocinio del Comune di Livorno e della Comunità Ebraica di Livorno, si inserisce nel percorso di attenzione e responsabilità civile che il Conservatorio Mascagni porta avanti da anni sui temi della memoria e della consapevolezza storica.

Un impegno che si è tradotto, negli ultimi anni, anche in momenti di approfondimento e di esperienza diretta, come il pellegrinaggio degli studenti del Conservatorio nei luoghi della deportazione e dei campi di concentramento, svoltosi nel maggio del 2025.

Il programma del concerto è interamente dedicato a compositori perseguitati dal nazifascismo e morti in seguito alla deportazione: Erwin Schuloff, Heinrich Mannfred, Marcel Lattés, Otto Zweig, Leone Sinigaglia, Luise Greger e Pavel Haas. Attraverso l’ascolto delle loro opere, la musica diventa strumento di restituzione e di memoria viva, capace di ridare voce e dignità artistica a musicisti la cui vicenda umana e creativa è stata tragicamente interrotta.

Protagonisti della serata saranno gli allievi del Conservatorio Mascagni, affiancati al pianoforte da Angela Panieri, in un programma che offre al pubblico un percorso musicale intenso e carico di significato.

Con “La musica ridà vita”, il Conservatorio Mascagni rinnova il proprio ruolo di istituzione culturale attiva nel territorio, capace di coniugare alta formazione musicale, memoria storica e impegno civile, nel segno di una partecipazione consapevole alle grandi ricorrenze della memoria collettiva.

Condividi:

Riproduzione riservata ©