La narrativa e la musica si incontrano nel romanzo “La Casa Popolar” di Renzo Pacini

La narrativa e la musica si incontrano nel romanzo La Casa Popolare di Renzo Pacini. Appuntamento giovedì 18 aprile Villa Lloyd alle 18,30.

L’accoppiata spettacolo musicale e presentazione di libri è stata ormai sperimentata più volte da Renzo in occasione del lancio dei suoi libri. Ora è la volta di Uappala Sporting Club, che nella splendida cornice di Villa Lloyd ospiterà questo evento facente parte della programmazione culturale del Club, abbinando la proposta musicale con quella letteraria. La Libreria Nuova, di Biagini Silvia, lo ha programmato ed organizzato con cura per garantirne la riuscita. L’evento vede al centro la presentazione del romanzo La Casa Popolare di Renzo Pacini nel corso della quale verranno messe a fuoco le parti in cui emergere con evidenza il ruolo della musica nel processo di emancipazione giovanile che caratterizzò gli anni 60 e il fenomeno dei complessini che, nei quartieri popolari, trovò un terreno fertilissimo grazie al quale la musica poté diffondersi capillarmente in quel magico periodo. I relatori offriranno citazioni letterarie e musicali atte ad illustrare il fenomeno e ad evocare i ricordi dei partecipanti, anche attraverso l’esecuzione live di brani di autori famosi dell’epoca (Beatles, Caterina Caselli, Gino Paoli, Battisti, Dalla).

“Io stesso – dice Renzo Pacini – interpreterò qualche brano molto conosciuto usufruendo del supporto canoro di Silvia Biagini che organizza l’evento con me”.

Le vicende narrate e le musiche che ad esse faranno da contrappunto, avranno il potere di riportare il pubblico a quei mitici anni. Dopo un pizza party, la serata proseguirà con il tradizionale e Karaoke del giovedì organizzato da un affiatato gruppo di frequentatori del Club, appassionati di musica; uno spettacolo globale dove musica e letteratura saranno lo strumento per allietare gli appassionati di queste forme di arte che giovedì verranno offerte in un piacevole “cocktail” , preparato con cura e gusto dagli organizzatori. Il libro LA CASA POPOLARE edito da Porto Seguro (FI), verrà introdotto da Rossana Fatighenti, che potrà contare sul contributo dell’ attore Giorgio Algranti che con la sua splendida voce e con il suo affascinate eloquio leggerà alcuni passi del libro di Renzo e introdurrà all’ascolto dei brani musicali.

È necessaria la prenotazione

Per info: Libreria Nuova tel 3487812231; Bistrot Villa Lloyd tel 0586 264351.

