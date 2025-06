“La nostra collaborazione con ZeroCO2 per il Guatemala”

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2025, Pizzeria Morelli ha presentato il progetto: "Se oggi anche un solo cliente uscirà da qui con la consapevolezza che anche una pizzeria può avere un impatto reale allora questa foresta, piantata lontano, è già entrata dentro la nostra comunità"

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno Pizzeria Morelli ha presentato la collaborazione con ZeroCO2: “Quando abbiamo scelto di unirci a questo progetto, l’abbiamo fatto con la testa e con il cuore. Perché lavorare con la pizza – con la farina, l’acqua, il pomodoro, l’olio – significa dipendere ogni giorno da ciò che nasce dalla terra. Pianteremo in Guatemala 325 alberi, creeremo una foresta con il nostro nome, e aiuteremo una famiglia guatemalteca a costruire un futuro migliore contribuendo nel nostro piccolo a ridurre la CO₂. E se oggi anche un solo cliente uscirà da qui con la consapevolezza che il cibo può essere un atto di rispetto, che ogni pianta salvata è un passo verso un futuro più giusto e che anche una pizzeria può avere un impatto reale… allora questa foresta, piantata lontano, è già entrata dentro la nostra comunità. I numeri del nostro impegno? Alberi piantati: 325; superficie riforestata: 2.925 m² (circa 4,5 campi da tennis); CO₂ assorbita: 162.000 kg (equivalente a 9,1 giri del mondo in auto); famiglie supportate: 1″.

Condividi:

Riproduzione riservata ©