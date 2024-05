La Notte degli Archivi

La Provincia di Livorno parteciperà con un intervento dal titolo “Vivere la passione, la storia di Giorgio Stoppa: medico, partigiano e primo presidente della Provincia di Livorno”

Sarà dedicato al tema Passioni l’edizione 2024 del Festival Archivissima che torna venerdì 7 giugno nell’ambito della Notte degli Archivi. La rassegna, patrocinata dall’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) è giunta alla sua nona edizione e coinvolge gli archivi di tutta Italia. La Rete degli Archivi storici della provincia di Livorno parteciperà con un evento pubblico organizzato a San Vincenzo dal titolo: La passione che muove un progetto. Testimonianze dagli archivi della costa livornese

A partire dalle 18.30, nelle sale della biblioteca comunale “G. Calandra”, i rappresentanti degli Archivi storici della Rete si alterneranno nelle loro presentazioni. Dieci archivi per dieci storie di “passioni”, declinate ognuna in modo diverso, un viaggio che partirà dalla Livorno garibaldina della fine dell’Ottocento per passare poi a figure importanti di medici, sindaci e amministratori, scrittori, poeti e pittori che hanno contribuito ad arricchire la vita culturale e sociale di questi territori. La Provincia di Livorno parteciperà con un intervento dal titolo “Vivere la passione, la storia di Giorgio Stoppa: medico, partigiano e primo presidente della Provincia di Livorno”.

Un’iniziativa che vuole ricordare la passione che animava chi, primo presidente provinciale eletto a suffragio universale in un periodo politicamente intenso e difficile come quello del dopoguerra, partecipò alla ricostruzione, economica, civile e sociale di un territorio. L’evento si potrà seguire anche in diretta sul canale YouTube del Sistema Documentario Territoriale della Provincia di Livorno

