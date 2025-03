“La Notte di Pietro Gori, Anarchico”

Gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci – Colombo cambiano orario e divengono Le Notti della Biblioteca Vespucci-Colombo. A partire da aprile, infatti, per venire incontro alle esigenze del pubblico, gli incontri saranno serali con inizio alle ore 2100.

Venerdì 4 aprile, alle 21, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, piazza Vigo, 1, si svolgerà l’incontro dal titolo “La Notte di Pietro Gori, Anarchico”.

Pietro Gori è conosciuto soprattutto per la canzone “Addio a Lugano”, ma fu cittadino del mondo. Partendo da Rosignano e da Livorno, portò ideali di giustizia e libertà in tutta Europa, negli Stati Uniti, in America Latina, soprattutto in Argentina.

Di questo girovagare e di molto altro intorno alla figura di Pietro Gori, parlerà Tiziano Arrigoni , autore di alcune pubblicazioni dedicate in particolare ai viaggi di Pietro Gori. Oltre ad illustrare i contenuti del volume “Viaggi e avventure di Pietro Gori anarchico” (La Bancarella editrice), Arrigoni ricorderà anche l’avventuroso viaggio che lo stesso Gori fece nella Terra del Fuoco e sulle Ande, come documentato nel suo libro: “Nella terra dei lobos. In Patagonia con Pietro Gori e Angelo Tommasi”, anche questo edito da La Bancarella.

A coordinare l’incontro, organizzato in collaborazione con Erasmo Libri, ci sarà Andrea Bruscino, storico.

Tiziano Arrigoni, docente di scuola superiore, è autore di varie pubblicazioni di carattere storico e letterario, tra le quali: “La dinamite nella valigia. Viaggio nell’Italia di Luciano Bianciardi”, “Hollywood in Maremma”, “In fondo a sinistra. ‘900. Storie e passioni di gente comune”, “Garibaldini. L’ultima impresa”.

INFO: [email protected]

