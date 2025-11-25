La Nueva Luz danza per le donne: un flamenco che unisce memoria e rinascita

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la compagnia di flamenco La Nueva Luz offre il suo contributo artistico con un omaggio dedicato a tutte le donne del mondo

L’intento è quello di lanciare un messaggio: promuovere attraverso l’arte, un cambiamento culturale che passi dalla prevenzione, dall’educazione al rispetto, dall’uguaglianza di genere e da strategie di supporto per chi è in difficoltà.

Non sarà la consueta coreografia che rievoca i tragici eventi, ma un tributo alla donna nella sua unicità e magnificenza, che mette in luce l’aspetto creativo. Per l’occasione è stata scelta quindi una coreografia festosa, a tratti immersiva ed evocativa.

“Alma de Mujer”, questo il titolo di un progetto che non è solo danza: è testimonianza e invito alla rinascita, è la bellezza delle donne; che emerge, che vibra, che finalmente si libera attraverso il flamenco, arte potente e catartica, capace di trasformare il dolore in luce.

Flamenco dove ogni passo è radice e presenza..Un omaggio alle donne che hanno lasciato la propria impronta nella storia del mondo. Alla loro essenza divina, ad una bellezza che non si arrende, e che continua a danzare, dopo ogni ferita ..anche dopo quella che non torna indietro..

Non è un caso la scelta musicale “A las mujeres del mundo”, una Sevillanas di un duo musicale tutto al femminile: Las Carlotas, il testo parla di donne che con forza ed onore portano avanti carriera, famiglia. Donna che crea e che unisce! Possiamo solo rendere omaggio alla sua sacra essenza ed il Flamenco è l’espressione artistica più intensa che meglio la rappresenta in tutte le sfumature della sua anima, dal coraggio e la grinta, alla grazia e alla femminilità!

La composizione è a cura di Patrizia Vennero, coreografa, ballerina e insegnante di danza classica e flamenco attiva dagli anni ’90 sul territorio toscano. Con rispetto ed autenticità Patrizia divulga la cultura dell’arte flamenca nelle città di Livorno, e Viareggio, facendo della diffusione di questa meravigliosa disciplina, la sua vera missione. Il flamenco è un’arte profonda, sana e curativa, capace di evocare forti emozioni in chi la osserva e di rivelarsi fortemente terapeutica per chi la pratica, una danza introspettiva che consente di connettersi con la parte più autentica di sé. Per non parlare del grande mondo culturale che la pervade.

Per molte donne, il flamenco è diventato un rifugio spirituale, uno strumento di trasformazione e crescita personale. Attraverso questa danza, la donna riscopre la consapevolezza del proprio corpo, rafforza l’autostima, esplora il suo mondo emotivo ed esprime con coraggio la propria essenza.

Ed è così anche per loro, questo gruppo appassionato che insieme a Patrizia si farà voce di creatività al femminile: Annalisa, Daniela, Anna, Mawui e Simona, donne che hanno trovato nel Flamenco sorellanza e condivisione, una chiave di introspezione, per trascendere le tempeste della vita e vivere in presenza e con amore. Con i loro coloratissimi abiti andalusi, porteranno in scena la loro energia e la gioia di ballare, ma soprattutto racconteranno la loro verità sperando di emozionare i vostri cuori. Appuntamento in Piazza Grande ore 17 e in Piazza Attias ore 17.45, martedì 25 novembre.





LETTERA DA UNA DONNA A UN UOMO

E tu, uomo..

Ancora una volta siamo qui a ricordarti

che non abbiamo bisogno di guerre.

Cerchiamo alleanza, desideriamo pace nel mondo,

ma prima ancora tra noi…

Sii devoto a colei che ti ha donato la vita,

Rispetto e gratitudine per la donna e per la madre dei tuoi figli

Che la tua voce non imponga,

ma accolga

e che sia un esempio per i figli che verranno..

gli stessi figli che saranno domani i padri di un mondo migliore-

I figli del Rispetto e dell’Amore

Che la tua forza non serva a dominare,

ma a proteggere

Ricorda:

Noi siamo tue alleate, non il tuo nemico

Non avere paura, sii te stesso, questo è il più grande atto di coraggio!

Salvati, tu, prima vittima

tu, soggiogato dallo stesso patriarcato che predichi,

liberati

affinché il tuo cuore possa imparare, finalmente, a danzare con il suo..

nella stessa pace,

nello stesso respiro

Patrizia Vennero

