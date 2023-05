La Nuova Espressione e I Genius live @Il Palcoscenico

Nel primo appuntamento dell’edizione estiva dell’Associazione Only Music Can Save Us, sabato 3 giugno, alle 17, Massimo Volpi e Stefano Lucarelli presentano un incontro con la musica "live" di due cover band livornesi: La Nuova Espressione e I Genius

Per la prima volta Only Music Can Save Us si trasferisce dall’abituale sede di Symphony Record Shop di piazza Cavour nella location all’aperto del Caffè il Palcoscenico, piazzetta Goldoni.

Nel primo appuntamento dell’edizione estiva dell’Associazione Only Music Can Save Us, sabato 3 giugno, alle 17, Massimo Volpi e Stefano Lucarelli presentano un incontro con la musica “live” di due cover band livornesi: La Nuova Espressione e I Genius.

Le due band si alterneranno proponendo brani di Credence Clearwater Revival, Beatles, Neil Young, Pink Floyd, Doobie Brothers, Patty Smith, Lynyrd Skynyrd, Eagles, Otis Redding, Orme, PFM, Pooh, Vasco Rossi e tanti altri.

Condividi: