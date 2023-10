“La parola alle idee”, sabato primo evento all’Ex Cinema Aurora

Sabato 21 ottobre, dalle 16 fino alle 19, all’ex Cinema Aurora, si terrà il primo dei tre eventi della campagna di ascolto “la parola alle idee” che come forze del centro-sinistra vogliamo promuovere e offrire alla città.

Per ogni evento è prevista una conduzione di eccezione e per quello di sabato prossimo abbiamo raccolto con grande piacere la disponibilità di Paolo Bruciati. “la parola alle idee” è uno spazio a disposizione della città e di tutte quelle realtà associative economiche, sociali e culturali, comitati di cittadini, oltreché a singole personalità.

Un luogo dove tutti, con pari opportunità, potranno portare un contributo di idee per costruire, insieme, un progetto di città che guardi al futuro. Il nostro obiettivo è quello di condividere un progetto di città.

Tutti potranno prendere il microfono e parlare del futuro della città portando le proprie visioni e le proprie idee. Per prenotare l’intervento è sufficiente scrivere alla mail [email protected]

I temi, i bisogni dei livornesi saranno centrali in questi confronti e nei focus che nasceranno sulla base dei temi più rilevanti che emergeranno proprio dagli interventi dei cittadini.

Noi vogliamo guardare avanti. Per questo vogliamo una discussione aperta ad esempio sul futuro della sanità nella prospettiva del nuovo ospedale; su quale modello di sviluppo vorremo perseguire per cogliere le nuove opportunità, che potrebbero arrivare dallo sblocco delle aree ex Trw; sull’economia del mare, che può trovare nuovo slancio nelle infrastrutture portuali come la Piattaforma Europa e i nuovi collegamenti ferroviari, sul futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi partendo dai servizi educativi, dalle scuole e dai percorsi formativi per contrastare l’abbandono scolastico; sulla rigenerazione della città pubblica e sulla riqualificazione delle periferie e del centro storico allargato; sul binomio tra cultura e turismo, che può rappresentare una riscoperta della nostra storia ed identità insieme all’opportunità di fare conoscere Livorno nel mondo e creare nuove occasioni di crescita.

Questi sono alcuni dei temi che insieme potremo sviluppare. La nostra sfida è quella di aprire un confronto inclusivo e costruttivo sulla città. Alla fine della serata è previsto inoltre un momento conviviale con una cena dove è previsto un menù di terra (penne al ragù toscano, arista al forno con mele e speck, contorni misti), menù vegetariano (cous cous vegetariano, torta salata di verdure, contorni misto), poi crostate miste, pane, acqua, vino e caffè. Costo 25 euro per le prenotazioni inviare messaggio whatsapp al numero 320 606 3489 indicando nominativo, numero prenotazioni

+Europa, Italia Viva, Livorno Civica, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Sinistra

Italiana.

