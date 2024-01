“La parola alle idee”, ultimo appuntamento al NTC

Sabato 20 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00, si terrà al Nuovo Teatro delle Commedie il terzo e ultimo incontro de La parola alle idee, l’iniziativa di ascolto civico che le forze di centrosinistra hanno messo a disposizione della città nell’arco degli ultimi tre mesi

Si tratta di uno spazio aperto che ha già permesso a numerosi rappresentanti di realtà associative, economiche, sociali e culturali, comitati e semplici cittadini di poter esprimere, con pari opportunità, giudizi mirati su specifici aspetti della vita della città e presentare proposte per migliorarla.

La parola alle idee rappresenta un’esperienza innovativa – come tante altre di cui è stata capace la nostra città in anni più o meno vicini – dove all’approccio anacronistico di una politica che parla a sé stessa escludendo i cittadini, è stato sostituito quello di uno spazio in cui si dà voce alle istanze civiche ritenendole fondamentali per il miglioramento della futura amministrazione locale.

Dunque, non una tribuna politica travestita da luogo di ascolto come quelle a cui ci hanno abituato altre esperienze, ma una tribuna civile che proprio dell’ascolto ha fatto il suo punto di forza. Una scelta partecipativa, quella degli organizzatori, basata sull’assenza di bandiere di appartenenza e su interventi esclusivamente orientati al bene della città. Così, a conclusione del percorso, tutte le proposte saranno oggetto di analisi e successiva sintesi per essere eventualmente integrate ai contenuti del prossimo programma della coalizione di centrosinistra, nell’ottica di un progetto di città realmente condiviso.

Nei precedenti appuntamenti e in quello del 20 gennaio si punta per questo a stimolare, ad esempio, una discussione aperta sul futuro della sanità cittadina nella prospettiva del nuovo ospedale; su quale modello di sviluppo perseguire per cogliere le nuove opportunità, che potrebbero arrivare dallo sblocco delle aree ex Trw; sull’economia del mare, che può trovare nuovo slancio nelle infrastrutture portuali come la piattaforma Europa e i nuovi collegamenti ferroviari; sul futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi partendo dai servizi educativi, dalle scuole e dai percorsi formativi per contrastare l’abbandono scolastico; sulla rigenerazione della città pubblica e sulla riqualificazione delle periferie e del centro storico allargato; sul binomio tra cultura e turismo, che può rappresentare una riscoperta della nostra storia ed identità insieme all’opportunità di far conoscere Livorno nel mondo e creare nuove occasioni di crescita.

Per prenotare un intervento in occasione dell’ultimo appuntamento de La parola alle idee è sufficiente scrivere alla mail [email protected].

