La piccola ninja Anna (10 anni) allo Show dei Record di Gerry Scotti

La livornese Anna Bargelli ha appena 10 anni ed è l’unica italiana selezionata dal programma Tv “Show dei Record” condotto da Gerry Scotti per affrontare il record ninja dello “Spider Wall”.

Ninja Anna, atleta del Ninja Cave, si è qualificata al 3° posto a seguito della performance insieme agli altri “kids” provenienti da vari paesi del mondo (clicca qui per rivedere la sua prova in Tv).

La prova consiste nel superare l’ostacolo ninja (2 pareti di policarbonato distanziate tra loro) utilizzando un movimento continuo di mani e piedi, mantenendo la posizione “da ragno” (da qui il nome del record).

L’ostacolo, reso famoso dal format mondiale Ninja Warrior, per la prima volta viene presentato allo “Show dei Record” in versione “kids”/”piccoli Ninja”.

“Quando affronto un ostacolo mi sento libera”, ha commentato la piccola grande ninja livornese. E non fatevi illudere dai grandi occhioni azzurri, lei è una vera guerriera.

