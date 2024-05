“La pineta del futuro”, estemporanea di pittura a Castiglioncello

Nell’invitarvi tutti domenica mattina nel tratto di pineta vicino al cinema all’aperto, cogliamo l’occasione per ringraziare gli artisti dell’associazione “Visto dalla curva” che hanno già aderito all’iniziativa e per invitare quelli che vorranno cimentarsi nell’estemporanea mandando una mail a [email protected]

Domenica 19 maggio, a partire dalle 10 si terrà un’estemporanea di pittura intitolata “La pineta del futuro” in Pineta a Castiglioncello. L’estemporanea è organizzata da “Rosignano nel cuore”, dal Movimento Cinque Stelle e dalla lista civica “Io voto, io vinco” che sostengono la candidatura a sindaco di Claudio Marabotti: l’iniziativa punta i riflettori su questo iconico e amato simbolo di Castiglioncello e permetterà ai presenti, attraverso il potere evocativo dell’arte, un vero e proprio ritorno alle origini grazie al lungo filo rosso dai Macchiaioli verso il futuro.

L’estemporanea offrirà l’occasione per parlare di gestione del verde pubblico: «Crediamo in una pianificazione e nella riqualificazione attenta del verde, vogliamo lavorare affinché la pineta Marradi sia riconosciuta come alberata “monumentale”: solo così sarà davvero possibile tutelare le piante, ma anche mantenere sani il terreno e tutto il sito della pineta – spiega Marabotti – preservare non vuol dire rimanere immobili, ma pensare a nuovi eventuali interventi in sintonia e, soprattutto, in direzione della valorizzazione di un bene che è ambientale, culturale e storico».

La Pineta Marradi è un luogo magico che combina storia, natura e bellezza panoramica ed è profondamente legata alla storia di Castiglioncello. Fu Diego Martelli, il mecenate dei pittori macchiaioli, a piantare i primi pini su questa spianata a fine ‘800. Questa pineta è diventata un simbolo di Castiglioncello continuando ad incantare i visitatori con la sua bellezza e la vista mozzafiato sul mare. Anche Giovanni Marradi, poeta innamorato di Castiglioncello, ha soggiornato a lungo nella zona. Qui ha scritto poesie e si è ispirato alla grandiosità delle pinete: “La gran selva dei pini, il grande viale che sull’estetica anima pacata s’inarca austero, come la navata d’una selvaggia immensa cattedrale” (Giovanni Marradi, 1914).

Nell’invitarvi tutti domenica mattina nel tratto di pineta vicino al cinema all’aperto, cogliamo l’occasione per ringraziare gli artisti dell’associazione “Visto dalla curva” che hanno già aderito all’iniziativa e per invitare quelli che vorranno cimentarsi nell’estemporanea mandando una mail a [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©