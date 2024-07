La pittrice quindicenne Mia torna con una nuova mostra

Dedicata all’opera lirica, la nuova esposizione "Undici-Opera" della giovane artista livornese sarà visitabile durante Effetto Venezia, dal 31 luglio al 4 agosto, nell'ufficio dell'agenzia di comunicazione Zaki, in via del Forte San Pietro 10. Le opere esposte

Ascoltando le note di Mascagni, Puccini, Verdi, Cilea e molti altri, Mia Pampaloni a soli quindi anni trasforma l’ispirazione musicale in arte visiva. La mostra di pittura “Undici-Opera”, che si terrà dal 31 luglio al 4 agosto nell’ufficio dell’agenzia di comunicazione Zaki, in via del Forte San Pietro 10, è parte integrante della kermesse “Effetto Venezia” e sarà visitabile ogni sera dalle 21:00 alle 24:00. Fin da bambina, Mia è stata affascinata dal mondo dell’opera, intraprendendo un percorso del tutto personale, guidato dalla sua passione per la musica lirica e la pittura, senza influenze esterne o modelli prestabiliti. La mostra celebra questa sua dedizione, con opere frutto di un accurato lavoro di ricerca e selezione, ritraendo i suoi miti: celebri cantanti lirici che hanno incantato il pubblico con le loro voci straordinarie. Il progetto “Undici” è nato nel 2021 con la prima mostra personale di Mia Pampaloni a Livorno, quando la giovane pittrice aveva solo undici anni. Fin dal suo esordio ha ricevuto notevole attenzione mediatica nazionale, nascendo come un manifesto di forza, perseveranza e fiducia nelle proprie inclinazioni artistiche, senza imbarazzi né condizionamenti.

Opere in Mostra

Tra le opere esposte, i visitatori potranno ammirare ritratti di figure iconiche come:

Magda Olivero: la cantante verista per antonomasia, adorata da Cilea.

Virginia Zeani: soprano tanto versatile da essere soprannominato “L’Assoluta”.

Anna Netrebko: forse l’artista piú discussa del panorama lirico contemporaneo.

Elina Garanca: uno dei mezzosoprani più celebri al mondo, definita la migliore Carmen degli ultimi 25 anni.

Rosanna Carteri: cantante prediletta di Toscanini, dalla carriera breve ma fulgidissima.

Riconoscimenti e Supporto

Informazioni sulla giovane pittrice

Mia Pampaloni, nata nel 2009, è una giovane pittrice che ha già dimostrato una notevole maturità artistica. Oltre alla pittura, Mia è un’appassionata conoscitrice di musica lirica e letteratura, inclinazioni che si riflettono nelle sue opere. Suona il pianoforte, unendo così le arti visive e musicali in un modo unico. Con “Undici-Opera”, Mia vuole dare il suo contributo alla diffusione e conoscenza dell’opera lirica a un pubblico il più vasto possibile.

