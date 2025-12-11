La prestigiosa Dartmouth Symphony Orchestra al Goldoni

Il tour, in programma dal 14 al 17 dicembre, rappresenta un importante ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, nato dalla collaborazione tra Dartmouth College e i conservatori toscani, e offrirà al pubblico quattro serate interamente dedicate a Gustav Mahler

Il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno è lieto di annunciare il Tuscany Tour 2025, uno dei progetti sinfonici internazionali più rilevanti degli ultimi anni, che vedrà insieme sullo stesso palco la Dartmouth Symphony Orchestra – formazione universitaria di eccellenza degli Stati Uniti – e l’Orchestra Toscana dei Conservatori, composta da studenti selezionati dei quattro istituti superiori di studi musicali della regione: Livorno, Firenze, Lucca e Siena. Il tour, in programma dal 14 al 17 dicembre, rappresenta un importante ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, nato dalla collaborazione tra Dartmouth College e i conservatori toscani, e offrirà al pubblico quattro serate interamente dedicate a Gustav Mahler.

Livorno inaugura il tour

Sarà proprio Livorno ad ospitare domenica 14 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Goldoni, l’apertura del Tuscany Tour 2025: un riconoscimento significativo per il Conservatorio Mascagni, che ha contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo dell’Orchestra Toscana dei Conservatori.

Sul palcoscenico del teatro cittadino, sotto la direzione del M° Filippo Ciabatti, le due orchestre riunite presenteranno un programma di grande respiro sinfonico:

Gustav Mahler – Lieder eines fahrenden Gesellen (con il mezzo-soprano Antoinette Dennefeld)

Gustav Mahler – Sinfonia n. 1 in Re maggiore “Il Titano”

Un viaggio musicale intenso, che unisce l’espressività intima del ciclo dei Lieder alla potenza visionaria della Sinfonia n. 1, affidata all’energia interpretativa di oltre cento giovani musicisti provenienti da due tradizioni accademiche diverse e complementari.

Una collaborazione internazionale di alto profilo

L’Orchestra Toscana dei Conservatori rappresenta un’esperienza unica nel panorama italiano: un ensemble unitario che valorizza l’eccellenza formativa della regione e promuove la crescita artistica degli studenti attraverso progetti condivisi. L’incontro con la Dartmouth Symphony Orchestra aggiunge una dimensione internazionale che rende il tour un’occasione preziosa di scambio culturale, confronto e crescita professionale.

Le parole del Presidente Emanuele Rossi

“Accogliere a Livorno l’apertura del Tuscany Tour 2025 è motivo di orgoglio per il Conservatorio Mascagni e per l’intera città. La collaborazione con la prestigiosa Dartmouth Symphony Orchestra dimostra quanto la nostra istituzione sia ormai inserita in un dialogo internazionale vivo e costruttivo, capace di offrire ai nostri studenti opportunità artistiche di altissimo livello. Quanto all’Orchestra Toscana dei Conservatori, essa è un esempio virtuoso di cooperazione territoriale, che in questa occasione si arricchisce di una dimensione globale”.

Le parole del Direttore Federico Rovini

“Questo straordinario progetto rappresenta un’esperienza formativa di assoluto valore per i giovani musicisti coinvolti, chiamati a confrontarsi con un repertorio complesso come quello mahleriano e con un ensemble partner di grande tradizione accademica. Iniziare il tour dal Teatro Goldoni di Livorno ha un significato particolare: qui infatti i nostri studenti condivideranno il palco con musicisti provenienti non solo dal resto della Toscana, ma anche dagli Stati Uniti, dimostrando concretamente come la musica sappia creare ponti e generare comunità artistiche che superano i confini geografici”.

Gli appuntamenti del tour

14 dicembre, ore 21 – Livorno, Teatro Goldoni

15 dicembre, ore 21 – Lucca, Chiesa di San Francesco

16 dicembre, ore 21 – Firenze, Teatro Verdi

17 dicembre, ore 21 – Siena, Teatro dei Rinnovati

I concerti di Livorno e Firenze sono a ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti, mentre quelli di Lucca e Siena sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Condividi:

Riproduzione riservata ©