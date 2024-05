La prima di Nigiotti al The Cage è già sold out da settimane

Dopo il grande successo di Roma, Milano e Firenze, il cantautore livornese arriva nella sua amata città per la prima volta sul palco del teatrino di Villa Corridi. E sabato 18 maggio il palco è dei due giovani artisti livornesi Frejico e Dange

Venerdì 17 maggio il The Cage ospita il live di Enrico Nigiotti, già sold-out da settimane; sabato 18 maggio il palco è dei due giovani artisti livornesi Frejico e Dange.

VENERDÌ 17 MAGGIO

Dopo il grande successo delle tre anteprime di Roma, Milano e Firenze, Enrico Nigiotti torna a suonare dal vivo con Unplugged 2024 Club Tour, il tour che lo sta portando nei principali club italiani e che venerdì notte lo porterà anche nella sua amata città, per la prima volta sul palco del teatrino di Villa Corridi. Il tour, che sta registrando sold-out un po’ dappertutto, è un intimo viaggio acustico attraverso le canzoni, le loro storie e gli aneddoti che le accompagnano, un incontro a tu per tu con il pubblico che non ha bisogno di effetti speciali. Anche per questo la formazione è essenziale: sul palco, accanto ad Enrico, saranno Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere. “Era partita come una piccola parentesi a dicembre, ma visto quanto è andata bene ho deciso di farlo diventare un tour vero e proprio – spiega il cantautore livornese – per me è la prima volta nei club, che credo siano l’ambiente più giusto per essere più vicino possibile a chi viene ad ascoltarmi, dove posso sentire addosso il respiro del pubblico”. Nato a Livorno nel 1987, Enrico Nigiotti non ha bisogno di presentazioni: conosciutissimo e amatissimo in città, è arrivato al grande pubblico grazie a una partecipazione televisiva di qualità che lo ha visto prendere parte (e arrivare in finale) ai due talent musicali più importanti della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi (2009) e X-Factor (2017), nonché al Festival di Sanremo, nel 2015 tra le Nuove Proposte e nel 2019 e nel 2020 tra i big. Accanto alla tv, però, Enrico si è via via costruito una solida carriera cantautoriale e autoriale, coltivando sempre progetti affini ai propri valori artistici, arrivando anche a scrivere brani per artisti del calibro di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e a collaborare con Gianna Nannini. A Livorno si esibisce soltanto in tre occasioni: al Goldoni, sia nel 2018 che nel 2022 (entrambi sold-out) e al Cortomuso Festival nel 2021, per l’iniziativa di beneficenza a sostegno del ristorante-battello Ca’ Moro. Poche e speciali, insomma, le occasioni per ascoltare dal vivo Enrico Nigiotti: ecco perché l’appuntamento al The Cage è davvero imperdibile. A seguire dj-set per ballare fino a tarda notte a cura di Robetta Party, biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 18 MAGGIO

Il sabato al The Cage è dei giovani artisti e anche questo penultimo sabato di stagione non fa eccezione: sul palco del teatrino si esibiranno due livornesi, Frejico e Dange. Frejico, all’anagrafe Tommaso Selmi, ha ventiquattro anni ed è dall’età di diciassette che scrive brani musicali. Nel 2020 esordisce nel mercato discografico in maniera completamente indipendente grazie al brano Momenti, per poi pubblicare il suo primo Ep, Placebo, preceduto dal brano Perdersi. Parallelamente inizia l’attività live, aprendo i concerti di Ariete, Psicologi, Legno, Mara Sattei e condividendo il palco con importanti personalità come Enrico Nigiotti e Bobo Rondelli. In questi anni ha collaborato con Andrea Pachetti (Zen Circus, Emma Nolde) per la creazione dei brani Quando saremo grandi e Paura di cadere e con l’amico e artista Narcolessia, con il quale si diverte a sperimentare e, insieme al produttore Enimrak, produce Harlock e Tranne me, che entra in rotazione fissa su Radio Margherita. Del 2024 il suo ultimo brano, Tutto bene?, che affronta la disillusione e la frustrazione per la vita moderna, nonché l’ansia, le preoccupazioni finanziarie e la solitudine. La vita di Lorenzo d’Angelo, alias Dange, è sempre stata segnata dalla musica: si avvicina al pianoforte grazie al nonno materno fin da piccolissimo e alle elementari inizia a studiare la chitarra, un amore che però dura poco per lasciare definitivamente il posto alla passione per il canto, guidato dalla professoressa Gabriella Mannucci. Il primo brano arriva nel 2020, si chiama In Alto e inaugura un percorso artistico costellato di molte esperienze live sul territorio livornese. Espressione di quello che potremmo definire indie-pop labronico, Dange è aperto alla sperimentazione e alla scoperta di nuovi mondi e generi espressivi e ha all’attivo sette singoli, tutti prodotti dal producer di riferimento della scena cittadina Delco. Sabato sera Dange offirà un regalo a tutti i fan presenti, presentando per la prima volta due brani inediti. Appuntamento alle 22:30, biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

