La Principessa triste, sabato 18 febbraio al Museo di Storia

L’appuntamento per bambini, genitori e nonni è per sabato 18 febbraio alle ore 17 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Ingresso a donazione liberale. Prenotazione consigliata. INFO: [email protected]vorno.it, tel. 0586/266711-34

Si chiama “La Principessa triste”, lo spettacolo della Compagnia Teatro Trabagai che andrà in scena sabato 18 febbraio alle ore 17:00 nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. In questa splendida e affascinante ambientazione gli attori Giorgio Monteleone ed Elena Farulli con i burattini del Teatro Trabagai metteranno in scena con i bambini e per i bambini un divertentissimo spettacolo. Giorgio che interpreta il Pentolaio si presenta ai bambini: interagisce con loro e davanti a loro, come per magia, trasforma il carretto pieno di pentole in un castello, ecco che a questo punto si affaccerà dalle finestre Elena che rappresenterà la Principessa triste. Catapultato nella storia che lui stesso sta raccontando, il Pentolaio si troverà ad affrontare diverse peripezie per rendere felice la sua principessa. “La Principessa triste” è una fiaba classica russa che nella versione liberamente riadattata, dagli attori, tocca temi come il consumismo, l’amicizia, la solidarietà. La semplicità di alcuni gesti arriva dritta al cuore, fa passare la tristezza e ritornare il sorriso. La principessa triste ci racconta come la felicità va cercata nei gesti semplici che vengono dal cuore, a volte anche involontariamente, perché sono quelli che ci faranno sempre sorridere. L’appuntamento per bambini, genitori, nonni è quindi per sabato 18 febbraio alle ore 17 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Non mancate!

Ingresso a donazione liberale

Prenotazione consigliata

Per informazioni e prenotazioni:

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13

mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18

domenica ore 15-18

