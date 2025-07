La Quadrata 2025, tra arte e sorpresa: parte l’ultima tappa con dedica a Modigliani

Martedì 15 luglio prende il via la quinta e ultima mostra in programma per La Quadrata 2025, il premio d’arte contemporanea ideato e organizzato dalla Melograno Art Gallery di Livorno, giunto alla sua quattordicesima edizione.

Un appuntamento atteso che ogni anno coinvolge decine di artisti, emergenti e professionisti, valorizzando linguaggi espressivi differenti in una collettiva intensa e vitale.

Elemento distintivo del concorso è la sua formula aperta e democratica: tutte le opere iscritte vengono esposte in galleria, mentre la selezione dei finalisti – così come l’assegnazione del premio – avviene tramite sorteggio pubblico.

Come recita il motto della Quadrata: “La giuria può sbagliare, la sorte pure. Ma almeno con la sorte si dà davvero a tutti la stessa possibilità.”

La Quadrata resta fedele alla sua missione originaria: offrire visibilità, opportunità e occasioni di confronto all’interno di una rete artistica ampia e inclusiva.

Ogni sabato, alle ore 18, durante l’incontro con gli artisti e il brindisi in galleria, si svolge il sorteggio che decreta i finalisti della settimana. Un momento condiviso di attesa, emozione e sorpresa.

Finalissima: dal 24 luglio al 3 agosto

Premiazione con sorteggio: sabato 26 luglio, ore 18

Tutte le opere e gli artisti in mostra sono visibili sul sito ufficiale:

SEZIONE MODIGLIANI

La mostra è dedicata all’artista livornese Amedeo Modigliani, nato a livorno nel 1884. Pittore e scultore immenso, è noto per i suoi ritratti stilizzati dai colli allungati, che appartengono ad una nuova dimensione spirituale, culturale e figurativa.

Artisti in mostra:

Manuela Balma, Elisa Biagiotti, Mary Cappiello, Ambra Ceragioli, Claudio Citi, Antonello Consalvi, Federico Gino, Luca Leotta, Giada Pasini, Nicoletta Policastri, Maria Grazia Schivo, Zeno Travegan

Info e dettagli sul sito ufficiale:

Melograno Art Gallery

Via Marradi 62/68, Livorno

Orari: 10.00–12.30 / 16.00–20.00 | Festivi: 10.00–12.30 / 17.00–20.00 | Lunedì chiuso

[email protected] | 📱 339 2399148

