La Quadreria 2025 alla Galleria Le Stanze

Alla Galleria Le Stanze di Via Roma 92/A si inaugura, sabato 29 novembre alle 17, la Quadreria 2025 incentrata su un nucleo di artisti della cosiddetta Scuola Labronica del Novecento: Benvenuti, Domenici, Filippelli, Fontani, Landozzi, March, Micheli, Natali, Romiti e Rontini.

Alcuni di questi, insieme a Vinzio e a Modigliani, avevano frequentato lo studio di Guglielmo Micheli (1866-1926), qui presente con Lavoro in darsena del 1889, pittore post-macchiaiolo che a sua volta era stato uno dei prediletti e più fedeli allievi di Giovanni Fattori. Questi artisti, nel loro insieme, non formeranno un gruppo omogeneo sotto il profilo della loro espressività, ma svilupperanno tutti un loro percorso autonomo, alcuni mantenendo stretti legami con la macchia, altri distaccandosene totalmente, come il divisionista Benvenuto Benvenuti o il novecentista Renato Natali.

All’interno di questa Scuola Labronica, pur appartenendo alla generazione successiva, troviamo Voltolino Fontani (1920-1976) che è presente nella Quadreria con La Canzone degli anni perduti del 1937-’41, un’opera di notevoli dimensioni e complessità appartenente al suo primo periodo. Nel dopoguerra, con la fondazione nel ’48 dell’Eaismo – movimento artistico di condanna delle armi atomiche, nuove stagioni si apriranno per questo singolare artista.

La Quadreria 2025 sarà visitabile da sabato 29 Novembre a sabato 24 Gennaio 2026,

dal martedì al sabato, con orario 9.30/12.30 e 16.30/19.30. Lunedì e domenica su appuntamento. Tel. O586 186 35 58 – 335 705 13 60

[email protected]

www.gallerialestanze.it

