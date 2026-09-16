La Rai in città per una puntata dedicata a Modigliani

Riprese il 24 e 25 settembre in diversi luoghi simbolo della città: dal Museo Fattori alla Casa Natale di Amedeo Modigliani, passando per via Roma, i fossi medicei e piazza Cavour

Livorno torna davanti alle telecamere per raccontare uno dei suoi figli più celebri. Il 24 e 25 settembre, la città sarà infatti al centro delle riprese di una puntata di “Vita d’Artista”, programma destinato a RaiPlay e dedicato alla figura di Amedeo Modigliani. La macchina da presa, come si legge in una delibera comunale, si muoverà in particolare tra Museo Fattori, Casa Natale di Amedeo Modigliani, via Roma, via Baciocchi, via Gamerra, Scali degli Olandesi, area dei fossi medicei, piazza Cavour e zone limitrofe. Due giornate nelle quali Livorno potrà dunque trasformarsi in un vero e proprio set cinematografico con i suoi luoghi e la sua storia a fare da sfondo al racconto di Modigliani. Particolare attenzione sarà riservata al Museo Civico Giovanni Fattori. Per Livorno sarà dunque un’altra occasione per riportare sul piccolo schermo il legame tra la città e Modigliani, attraverso alcuni dei luoghi che ne raccontano ancora oggi la memoria.

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