La rassegna “Donna, libro, altro” accoglie Porcelli e il suo romanzo d’esordio

L'appuntamento è per venerdì 21 novembre alle ore 17.30 presso i locali della Libreria Feltrinelli. via di Franco 12, Livorno. Lo scrittore sarà presentato da Cecilia Caleo

Terzo appuntamento della rassegna ‘Donna, libro, altro’, giunta alla sua quarta Edizione, curata dallo scrittore e insegnante Enrico Pompeo, in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Livorno, Movimento Nonviolento Livorno e Circolo LAAV Livorno.

Ospite dell’incontro sarò lo scrittore Michele Porcelli, romano, al suo romanzo d’esordio, un’opera originale, emozionante e coinvolgente, dal titolo “Il suono di una goccia”, uscito per Mds editore, nella collana ‘Cattive Strade’. Un libro con una voce autentica, dallo stile ricercato, con un contenuto potente, come nella tradizione di questa manifestazione.

Lucas, la figura al centro di questo romanzo, è, infatti, una vera e propria pagina candida su cui si inscrivono vicende di sangue e follia, una lampada sollevata brevemente su acque oscure e tumultuose, nella ricerca di un approdo impossibile. Il protagonista, quasi catapultato nel mondo, si trova coinvolto in un duello per gentilezza verso una vittima di angherie; inizia a corteggiare una bambina; combatte per il suo amore, rischiando di soffocarlo e distruggerlo per troppo affetto; rincorre visioni fino a perdersi in lande glaciali e inospitali. Trascinato da passioni febbrili, quest’uomo, apparentemente inamovibile, smagliante di gioia verso ogni inezia della vita, intraprende un viaggio dentro se stesso, alla ricerca della propria identità.

