“La Riuso Mobile Solidale” scalda i motori. Incontro con Guido Viale

Il concetto di cura, intesa come finalità e senso dell’agire umano in campo sociale, culturale, ambientale ed economico, è stato giustamente contrapposto al quello del profitto e anche a diversi concetti a esso correlati come competizione, economia di mercato, crescita e sviluppo economico.

Dal canto suo la cultura del riuso e del riciclo, vista all’interno del più ampio campo della conversione ecologica, comporta un cambio di paradigma produttivo e una nuova struttura delle relazioni degli esseri umani sia con l’ambiente nel suo complesso sia con l’assetto dei rapporti sociali ed economici che intercorrono tra le persone. Prendersi cura l’un l’altro passa anche dal prendersi cura degli oggetti che ci scambiamo, ed è secondo questo preciso approccio che il progetto di economia circolare, inclusione sociale e rigenerazione urbana de “La Riuso!” anima il quartiere Garibaldi dal 2017, attraverso il lavoro e l’impegno dell’associazione di promozione sociale Mezclar 22.

L’idea di portare fuori dal centro cittadino questi concetti è alla base del nuovo progetto dell’associazione livornese, “La Riuso Mobile Solidale”, sostenuto dal bando 8×1000 della Chiesa Battista, con il quale creare una vera e propria rete di solidarietà tra i quartieri della città attraverso la donazione di abiti e oggetti vari ancora in buono stato e quindi in grado di essere riusati.

Un progetto che partirà a breve e che prima di iniziare ci tiene a mettere sul tavolo le proprie carte, con un incontro in cui raccontare, insieme al saggista e scrittore Guido Viale, le basi teoriche e politiche che lo animano, anche in una visione del lavoro umano alternativa a quella degradante offerta dal capitalismo. Perché, come dice Viale in uno dei suoi ultimi libri, “la conversione ecologica è la lotta di classe del nostro tempo”.

L’incontro si terrà alla Galleria Extra Factory di Livorno, in via della Pina d’Oro 22, sabato 11 febbraio alle 17 e avrà come relatori, oltre a Guido Viale, il segretario di Mezclar 22 Filippo Del Bubba, l’assessore comunale alle politiche sociali di Livorno Andrea Raspanti e il pastore della Chiesa Battista di Livorno Emanuele Casalino.

Guido Viale è nato a Tokyo nel 1943 e vive a Milano. Ha partecipato al movimento degli studenti del ‘68 a Torino e militato nel gruppo Lotta Continua fino al 1976. Si è laureato in filosofia all’università di Torino. Ha lavorato come insegnante, precettore, traduttore, giornalista, ricercatore e consulente. Ha svolto studi e ricerche economiche con diverse società e lavorato a progetti di cooperazione in Asia, Africa, Medioriente e America Latina. Tra le sue pubblicazioni: Un mondo usa e getta, Tutti in taxi, Governare i rifiuti, Vita e morte dell’automobile, La civiltà del Riuso, La conversione ecologica, Rifondare l’Europa insieme a profughi e migranti e Dal Lavoro alla Cura.

