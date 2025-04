La Rosa presenta la sua prima festa di quartiere

Ad organizzarla Anna Maria Neri con l’appoggio della polisportiva La Rosa, i negozianti del quartiere tra cui Natascia Pulcinelli e la Coop. "La Rosa in festa" si svolgerà l’11 maggio dalle 10 alle 23 nel parcheggio di via Settembrini dove saranno presenti 24 gazebo: giochi, musica e numerose attività. Gli organizzatori: "L'idea è nata per far socializzare i residenti e insegnare ai bambini la vita all’aria aperta"

di Martina Romeo

Il quartiere della Rosa si veste a festa e l’11 maggio ospiterà la sua prima festa di quartiere. Organizzata da Anna Maria Neri, cittadina molto attiva del rione, con l’appoggio della polisportiva “La Rosa”, durerà l’intera giornata (dalle 10 fino alle 23) e avrà luogo nel parcheggio adiacente alla Coop con entrata da via Settembrini, un luogo sicuro e che permette di non creare troppi problemi di viabilità nella zona. “Il tutto è nato soprattutto per far socializzare i residenti e organizzare qualcosa per i bambini insegnando loro la vita all’aria aperta”. La festa ospiterà in totale 24 gazebo e all’interno del piazzale sarà possibile ammirare e svolgere numerose attività come la costruzione di tavole da surf, di chitarre e di oggetti in cuoio, il truccabimbi, assaggiare il cioccolato di Giovannini, pitturare degli aquiloni con Alberto Vitali, vincere dei giocattoli donati dai cittadini, partecipare alla presentazione di un libro e/o a spettacoli di magia e a una caccia al tesoro. Il grande prato di fronte vedrà, invece, iniziative dedicate agli animali, come cavalli e cani, anche per l’adozione di questi ultimi, e la presenza di un apicoltore che realizzerà delle lezioni per i più piccoli. Da non perdere durante la giornata sono anche il teatrino di Pinocchio, uno spettacolo di circa un’ora e dieci sempre apprezzato, come sottolineato dalla ex consigliera, da adulti e bambini e il lancio dei palloncini alle 20. Tra gli organizzatori delle diverse iniziative comprese nell’evento ci sono anche numerosi negozianti del quartiere, come la parrucchiera Natascia Pulcinelli che mostrerà come acconciare i capelli su sei modelle e la stessa Coop che, all’interno della sua galleria, svolgerà un test di assaggio e valutazione di prodotti a marchio. In più, fuori dal negozio, sarà previsto il laboratorio di piantine “Seminiamo il futuro”. Oltre ai bambini, anche la musica sarà un aspetto centrale della festa. “Dentro il piazzale ci sarà un bus di At attrezzato per la musica leggera, di compagnia, che suonerà tutto il giorno. Verso le dieci ci sarà anche un’esibizione della banda cittadina, due cori delle scuole del comprensorio Bartolena e l’esibizione della scuola di ballo di Sonia Filippi” ha aggiunto Anna Maria Neri. Per celebrare la festa della mamma, oltre a diversi regali per i bambini, saranno donati alle madri presenti alcuni gadget. “La Rosa in festa” non prevede alcuna vendita, ma sarà realizzata unicamente su base volontaria: “Niente vendita, giochi e dimostrazioni verranno fatte tutte per i bambini”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©