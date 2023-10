La Royal Opera House in diretta al Cinema Teatro 4 Mori

L'affascinante storia del Don Chisciotte rivive sul palco della Royal Opera House e sul grande schermo nell’interpretazione del Royal Ballet

Debutta in diretta sul grande schermo del Cinema Teatro 4 Mori la Stagione della Royal Opera House. Saranno delle occasioni uniche per vedere la programmazione inglese di balletti ed opere. Tra gli eventi attesi la Royal Ballet, con Don Chisciotte (7nov), Lo Schiaccianoci (12dic), Manon (7feb) ed il Lago dei Cigni (24apr), mentre con la Royal Opera avremo la possibilità di vedere Madama Butterfly (26mar), Carmen (01mag) e Andrea Chenier (11giu). Vi aspettiamo quindi a partire da martedì 7 novembre, alle h.20,15, con Don Chisciotte. Le prevendite saranno aperte da venerdì 6 ottobre, direttamente in biglietteria, oppure sul sito www.cinema4mori.it.

L’affascinante storia del Don Chisciotte rivive sul palco della Royal Opera House e sul grande schermo nell’interpretazione del Royal Ballet. Ispirato a un episodio del capolavoro di Cervantes, il balletto segue le vicende del goffo cavaliere Don Chisciotte e del suo fedele scudiero Sancho Panza mentre aiutano una disperata coppia di giovani amanti, Kitri (Mayara Magri) e Basilio (Matthew Ball), a coronare il loro sogno d’amore.

La produzione sarà a cura di Carlos Acosta. Il pubblico verrà trasportato indietro nel tempo nella Spagna del XVII secolo grazie alle scene di Tim Hatley e alle suggestive luci di Hugh Vanstone, il tutto accompagnato dagli arrangiamenti e dall’orchestrazione di Martin Yates della travolgente partitura di Ludwig Minkus. Con questa produzione Carlos Acosta ‒ ex primo ballerino del Royal Ballet che ha recentemente celebrato i suoi 50 anni con uno straordinario spettacolo dedicato alla sua carriera che ha

entusiasmato il tempio londinese della danza ‒ porta in scena tutta la verve e l’allegria spagnola, riprendendo la leggendaria versione coreografica del Don Chisciotte di Marius Petipa con le sue trascinanti danze popolari. Con i primi ballerini Mayara Magri nei panni di Kitri e Matthew Ball come Basilio in una delle coreografie più briose del repertorio del Royal Ballet, Don Chisciotte è una perfetta dimostrazione dell’incredibile talento della compagnia inglese. Brillante, affascinante, divertente e toccante, Don

Chisciotte è un balletto ricco di emozioni positive e di straordinari virtuosismi tecnici.

Dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House porta l’opera e il balletto al pubblico di tutto il mondo. Ogni trasmissione offre al pubblico un posto in prima fila e include filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti. Il programma è parte integrante del progetto della Royal Opera House per ampliare il suo pubblico e continuare a contribuire alla ripresa vitale del cinema a livello nazionale e internazionale. La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.

In diretta al Cinema 4 Mori martedì 7 novembre 2023, ore 20:15

Produzione e coreografia: Carlos Acosta da Marius Petipa

Musica: Ludwig Minkus

Arrangiamento e orchestrazione: Martin Yates

Scene: Tim Hatley

Lighting Designer: Hugh Vanstone

Direttore Valery Ovsyanikov

Orchestra della Royal Opera House

Con il generoso sostegno filantropico di Julia and Hans Rausing, Aud Jebsen, Doug and Ceri King, The Friends of Covent Garden e del Royal Opera House Endowment Fund

Per maggiori informazioni consultare: ROH – Cinema.

