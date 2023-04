La Sagra dei Baccelli torna in via di Salviano dopo 8 anni

Nella seconda foto la locandina della Sagra dei Baccelli edizione 131

Fabio Altini, presidente del circolo Arci Carli Salviano: "Soddisfazione enorme, via di Salviano luogo naturale". Il 7 maggio bancarelle commerciali, attività gastronomiche, giochi per bambini, visite guidate nella Pieve e molto altro

L’assessore al commercio Rocco Garufo, nella conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022, disse: “Lavoreremo per riportare la Sagra in via di Salviano il prossimo anno”. Detto, fatto. Quest’anno la Sagra dei Baccelli edizione 131 che si svolgerà il 7 maggio, cioè come di consueto la prima domenica del mese di maggio, torna (dopo 8 anni, l’ultima volta nel 2014) in via di Salviano: “Via di Salviano è il luogo naturale – spiega uno degli organizzatori Fabio Altini, presidente del circolo Arci Carli Salviano – il ritorno in questa via è perciò una soddisfazione enorme. Ringrazio per questo il sindaco e l’assessore Garufo”. Il ponte sul Rio Maggiore non sarà pronto per il 7 maggio e quindi si potrà attraversare la Sagra attraverso il ponte pedonale che costeggia via di Salviano: “Lato via della Chiesa i livornesi troveranno le attività gastronomiche e nella via della Chiesa stessa ci saranno gli stand delle associazioni di volontariato. Sarà inoltre possibile effettuare visite guidate all’interno della Pieve perché non dimentichiamocelo la Sagra per sua natura ha una connotazione religiosa, è una festa di ringraziamento religioso. Lato via Costanza troveranno invece collocazione le bancarelle commerciali”. Venerdì 5 maggio torneo di burraco al circolo; sabato 6 maggio la giornata sarà animata da attività collaterali culturali al circolo e alla sera dalla esibizione di una corale all’interno della Pieve; domenica 7 maggio spazio alla Sagra, appunto, con stand bancarelle e giochi per bambini nell’area parcheggio davanti al circolo, esibizione di hip pop e cena con ballo.

